La ministra de Energía, Ximena Rincón, confirmó que, a partir de enero de 2027, las cuentas de electricidad disminuirán en 13 de las 16 regiones del país, de acuerdo con el Informe Técnico Definitivo del Precio Nudo Promedio, elaborado por la Comisión Nacional de Energía.

El documento establece una disminución de 4,4% promedio nacional, cifra levemente superior a la rebaja de 4,3% proyectada en el informe preliminar.

La secretaria de Estado destacó la importancia de esta noticia para las familias: “A partir de enero de 2027 el informe definitivo da cuenta de una baja a nivel país de 4,4% promedio en las cuentas de la luz del país. En el caso de las regiones del norte del país, la rebaja es mayor por su matriz renovable. Y obviamente eso nos tiene contentos, porque en 13 de las 16 regiones de nuestro país la cuenta de la luz va a bajar”, señaló.

Las mayores disminuciones se registrarán en Antofagasta, con una baja promedio de 11%; Atacama, con 10,2%; y Arica y Parinacota, con 9,9%. A estas regiones se suman Valparaíso, con una reducción de 8,5%; Coquimbo, con 8,4%; Tarapacá, con 7,3%; Ñuble, con 4,6%; La Araucanía, con 4,4%; las regiones Metropolitana y del Biobío, ambas con 4%; Maule, con 3,5%; Aysén, con 3,1%; y O’Higgins, con 2,7%.

La autoridad explicó que uno de los principales factores detrás de esta disminución “es el término de los contratos de suministro suscritos en 2008 y 2010, cuyos precios se acercaban a los US$100 por MWh, y su reemplazo por contratos más competitivos, adjudicados en 2022, 2023 y 2025, con un precio promedio cercano a los US$67 por MWh. Como la energía asociada a los contratos antiguos representaba cerca del 90% del suministro eléctrico del norte del país, las bajas serán más pronunciadas en esa zona”.

La ministra agregó que esta reducción se encuentra en línea con el trabajo impulsado por el Gobierno mediante la ley “Ordenemos la Cuenta”, que habilitó un mecanismo voluntario y por una sola vez para revisar, junto con las empresas generadoras, contratos antiguos y avanzar hacia precios más convenientes para las familias.

Otro factor que contribuye a la disminución es el tipo de cambio utilizado para calcular el componente de generación de las cuentas de electricidad. En el Sistema Eléctrico Nacional se considera la variación registrada durante los últimos seis meses, que en esta ocasión tuvo un efecto favorable sobre las tarifas.

LOS RÍOS, LOS LAGOS Y MAGALLANES

A diferencia de las otras 13 regiones, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes registrarán aumentos en sus cuentas de electricidad a partir de enero de 2027.

En Los Ríos y Los Lagos, las cuentas subirán en promedio un 6% y un 4,7%, respectivamente. Estas alzas se explican por las congestiones en el sistema de transmisión, originadas principalmente por el retraso de obras de infraestructura, en particular la ampliación de la línea Cautín-Ciruelos de 220 kV.

“En esta zona es el problema de infraestructura que hace imposible que la energía llegue en las mismas condiciones que al resto del país. La línea Cautín-Ciruelo que no está en condiciones todavía de poder recibir toda la energía que debiera del sistema nacional y en la medida que podamos resolver eso y que podamos avanzar en infraestructura en esas regiones vamos a poder ver mejores condiciones de precios”, afirmó la ministra.

En el caso de Magallanes, las cuentas subirán en promedio un 2,4%. Esta región no se abastece mediante el Sistema Eléctrico Nacional, sino a través de sistemas medianos operados por Edelmag. Por este motivo, el cálculo considera factores diferentes, entre ellos el tipo de cambio correspondiente a agosto, los precios internacionales de los combustibles y la inflación de Estados Unidos.

PURANOTICIA