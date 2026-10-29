Confederación de Dueños de Camiones expresa su apoyo a la paralización en San Antonio y exige al Gobierno "negociar de verdad"

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) expresó su respaldo al paro indefinido iniciado por la Agrupación Gremial de Porteadores de San Antonio (Agreporsai), en una movilización que mantiene bloqueados los depósitos Sitrans, Agunsa y D&C en la comuna portuaria ubicada al sur de la región de Valparaíso.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, la organización manifestó que "apoya el movimiento de protesta iniciado esta mañana por transportistas de San Antonio". Además, señalaron que "el gremio llama a la autoridad y generadores de carga a negociar de verdad tarifas depreciadas desde 2021".

La adhesión de la confederación se produce en medio de las demandas de los porteadores, quienes paralizaron sus actividades y bloquearon completamente los accesos a los tres depósitos. "No entra ni sale ningún camión de los depósitos", advirtió ante medios de comunicación locales Manuel Araya, presidente de Agreporsai.

La agrupación representa a transportistas que se dedican a trasladar contenedores vacíos entre los depósitos y el puerto de San Antonio. Según detalló el dirigente, cerca del 90% de sus integrantes son pequeños empresarios que trabajan con uno o dos camiones, cuya antigüedad promedio alcanza los nueve años.

Antes de recibir el respaldo de la CNDC, Araya había llamado a otras organizaciones del rubro, específicamente a la AGEC y Fedequinta, a sumarse a la movilización. En su emplazamiento, apuntó a las diferencias en la capacidad económica de los transportistas y advirtió que los cobros del TAG afectan al conjunto del sector.

"Agreporsai es el hermano humilde de la logística terrestre", afirmó, agregando que un camión de sus asociados cuesta cerca de una quinta parte de lo que vale uno de los vehículos pertenecientes a otras asociaciones que operan en San Antonio.

Cabe hacer presente que el paro corresponde a la primera movilización de camioneros de este tipo bajo el gobierno del Presidente Kast y mantiene la presión sobre las autoridades para que se aborden las demandas tarifarias del gremio.

A este respaldo se sumó el senador por la región de Valparaíso, Diego Ibáñez (FA), quien se sumó a la exigencia de los camioneros de San Antonio, señalando que "el subsecretario de Economía (Karlfranz Koehler Duncker) debe cumplir la promesa que nos hizo en marzo cuando fuimos junto a ellos a La Moneda por el bencinazo. Le hacemos un llamado a que venga a San Antonio a sentarse con los dirigentes y destrabe este conflicto con medidas reales, no con promesas desde la capital".

Junto a recordar que "San Antonio le entrega muchísimo a Chile, siendo la principal puerta de entrada y salida de nuestro comercio", lamentó que "a cambio, sus trabajadores reciben cobros abusivos y oídos sordos. Respaldo la movilización de Agreporsai. Es profundamente injusto que el pequeño y mediano transportista tenga que absorber el alza descontrolada de los combustibles y además pagar nuevos pórticos en el acceso sur de la Ruta 78 solo por entrar a trabajar a su propia comuna".

PURANOTICIA