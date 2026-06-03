Confech movilizó a cientos de estudiantes en Valparaíso contra los recortes y las reformas impulsadas por el Gobierno

Escolares y universitarios agrupados en la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) protagonizaron una movilización por las calles del plan de Valparaíso en rechazo a una serie de políticas y decisiones implementadas por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, sumando a ello algunos anuncios de la Cuenta Pública.

Pasadas las 10:30 horas, los estudiantes comenzaron a llegar a la plaza Sotomayor, desde donde comenzaron su marcha por el trayecto histórico de las movilizaciones en la Ciudad Puerto, hasta llegar a las inmediaciones del Congreso Nacional, por avenida Pedro Montt, donde se realizaron algunas manifestaciones y gritaron consignas, además de generarse algunos desórdenes aislados al término del recorrido.

En cuanto al objetivo de la movilización, Sebastián Inostroza, vocero del liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso, explicó a Puranoticia.cl que "estamos protestando porque vemos una injusticia: primero, en las declaraciones del Presidente Kast en la Cuenta Pública, donde expresó que a nosotros, por salir a marchar, se nos va a tratar como vándalos en el listado nacional de Vándalos. Nosotros encontramos que eso es algo arbitrario, porque no se le está tomando la responsabilidad que tiene darle a una persona un cargo que se vea a simple vista penal de parte del Poder Ejecutivo".

El dirigente estudiantil también comentó que "lo mismo pasa con la ley de Escuelas Protegidas. Nosotros entendemos su sentido, para que nuestras escuelas estén seguras y nosotros pedimos que las escuelas estén seguras, pero no a través de la opresión, no a través del traer Carabineros al interior de los liceos, porque los liceos no son penales, son lugares donde se educa a la ciudadanía que el día de mañana va a tener que votar con respeto y con todo el conocimiento para poder votar de buena manera. Eso es lo que busca la educación y lo que debe buscar la educación pública".

Por su parte, una alumna consultada por Puranoticia.cl señaló que "estamos protestando contra la ley de Escuelas Protegidas, contra la megarreforma y contra los recortes que están haciendo, sobre todo en nuestro ámbito escolar. (...) Esto nos está afectando a todos y hoy día nosotros estamos marchando por eso, porque somos de un liceo público y sobre todo a los públicos nos va a afectar mucho".

En tanto, Mario Aguilar, presidente nacional del Colegio de Profesores, subrayó en conversación con «Hora de Noticias», de Puranoticia.cl, que "el objetivo nuestro de adherir a la marcha de los estudiantes es manifestar que coincidimos con ellos en el diagnóstico respecto a que hay una amenaza a la educación chilena. Estos recortes presupuestarios son muy graves porque la educación no necesita que se le disminuya presupuesto; al contrario, necesita más presupuesto".

"Tanto en el mundo universitario como en el mundo escolar hay serias deficiencias, sobre todo en lo que tiene que ver con la educación pública y los anuncios de recortes producen un impacto muy negativo. Ya están produciendo un impacto negativo los recortes que se han concretado o que se le han exigido a distintos servicios, entre ellos educación y además se anuncian para el presupuesto del próximo año más recortes, lo cual nos parece gravísimo", complementó el titular del magisterio.

Al término del recorrido se generaron algunos disturbios protagonizados por manifestantes, quienes se enfrentaron por algunos minutos a personal de Carabineros. Desde la institución policial, en tanto, señalaron a Puranoticia.cl que la marcha se desarrolló de manera tranquila y que terminó sin personas detenidas.

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