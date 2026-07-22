Conductores de micros cuestionan implementación del pago electrónico y amenazan una vez más con un paro en el Gran Valparaíso

Con preocupación reaccionó el gremio de conductores de microbuses ante la forma en que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) pretende implementar el sistema de pago electrónico en el transporte público del Gran Valparaíso.

Desde la Confederación de Transporte Terrestre de la región advirtieron que la iniciativa se está impulsando sin resolver problemas estructurales que afectan al rubro, como el déficit de conductores y las condiciones laborales del sector.

De acuerdo con la experiencia de los conductores, la instalación del sistema de validación de pasajes generaría dificultades operativas, ya que obligaría a los choferes a intensificar la denominada "caza de pasajeros" para alcanzar una recaudación que les permita obtener un ingreso digno al término de la jornada.

Frente a la inminente puesta en marcha del nuevo sistema de pago, el presidente de la Confederación de Transporte Terrestre de la región de Valparaíso, Óscar Cantero, afirmó que los conductores no asumirán responsabilidades frente a eventuales casos de evasión. "Tampoco nos haremos responsables en caso de evasión al pago. Si este sistema genera perjuicios, el responsable es el Ministerio de Transportes. Nuestro gremio no se hará cargo de pasajeros que evadan o ingresen sin pagar", sostuvo.

El dirigente agregó que el transporte público regional sigue enfrentando un importante déficit de personal, señalando que la cantidad de conductores disponibles sigue siendo similar a la existente tras la pandemia, con una falta cercana a los 6.000 choferes. A su juicio, esto repercute directamente en la calidad y frecuencia de los servicios, lo que –advierten– podría agravarse con la implementación del nuevo sistema de pago.

Cantero advirtió además que la combinación entre la escasez de conductores y la aplicación de la jornada laboral de 40 horas obligaría a reducir la oferta de buses durante la tarde. Según explicó, una vez cumplidas las horas legales de trabajo, muchos recorridos dejarían de operar, disminuyendo considerablemente la cantidad de máquinas en circulación en las principales vías de la región.

En ese contexto, el dirigente sostuvo que el escenario podría asemejarse al registrado durante la puesta en marcha del Transporte Metropolitano de Valparaíso (TMV) en 2007, cuando la implementación de la jornada laboral, sumada a la falta de conductores, provocó una disminución de las frecuencias y serios problemas para los usuarios.

Finalmente, Cantero reiteró el llamado al Gobierno a incorporar mejoras laborales dentro del proceso de modernización del transporte público. En ese sentido, sostuvo que si entre las medidas contempladas no se consideran remuneraciones acordes a las horas trabajadas, además de garantías en materia de salud y seguridad para los conductores, el gremio evaluará la realización de una paralización.

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