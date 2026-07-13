Conductores de Agdabus inician paro indefinido en Limache: acusan disminución de pasajeros por cobro del Metro de Valparaíso

Conductores de la empresa de transportes Agdabus iniciaron un paro de actividades de carácter indefinido en el sector de la garita, situación que fue informada por la propia empresa a través de un video difundido en redes sociales. La movilización, que se ha desarrollado de manera completamente pacífica, busca presionar a la administración para abrir un espacio de diálogo y encontrar una solución a la crisis económica que, según denuncian, los afecta desde hace varios meses.

El origen del conflicto está relacionado con un cambio en las dinámicas de transporte de la zona. De acuerdo con lo explicado por los trabajadores a Radio Latina, el cobro actual del servicio ferroviario ha provocado una disminución significativa en la cantidad de pasajeros que utiliza el transporte público mayor, situación que ha impactado directamente en sus ingresos diarios.

“Estamos acá en un paro pacífico junto a todos mis compañeros que estamos peleando un tema de la locomoción de nosotros. Aparte de eso, estamos en un conflicto con el metro, que antiguamente no cobraba los pasajes y ahora actualmente está pescando pasajeros y haciéndose cobro de dinero. Eso a nosotros nos afecta (...) normalmente vivimos de la moneda diaria y queremos que haya una solución”, explicó Jaime Andrés Álvarez Carvajal, vocero de los conductores.

UN PROBLEMA DESDE ABRIL

Según los dirigentes, la problemática no es reciente y se ha ido agravando con el paso de los meses, hasta convertirse en una situación insostenible para quienes dependen de la recaudación diaria.

“Esto viene desde abril ya pasando y por eso queremos llegar a un acuerdo, porque no queremos conflicto con nadie”, enfatizó Álvarez, asegurando que la movilización no responde a divisiones internas, sino a una demanda colectiva por mejores condiciones laborales y económicas.

Los trabajadores sostienen que el paro se mantendrá de forma indefinida hasta que exista una instancia de diálogo con los altos mandos de la empresa.

“Mientras no se llegue a un acuerdo, nosotros vamos a seguir en paro”, advirtió el vocero.

Conscientes de las dificultades que la paralización genera para la conectividad de Limache, los conductores hicieron un llamado a la comprensión de los usuarios, señalando que la movilización busca también mejorar las condiciones para ofrecer un mejor servicio en el futuro.

“Se le piden disculpas a los pasajeros por todo lo que está pasando, pero también tienen que entender el problema de nosotros”, manifestaron, agregando que el objetivo de la movilización es alcanzar acuerdos que permitan entregar un servicio de mayor calidad a la comunidad.

PURANOTICIA