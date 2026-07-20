Conductor fue rescatado luego de quedar atrapado en una acequia tras volcar su vehículo en Zapallar

Un conductor fue rescatado luego de que el vehículo que conducía volcara en la ruta 5 Norte, en dirección al sector de Catapilco, en la comuna de Zapallar.

El automóvil quedó parcialmente sumergido tras caer sobre el cauce de una acequia, con un caudal aproximado de un metro.

Personal de la Primera Comisaría de La Ligua realizó las maniobras de rescate del chofer que permanecía atrapado en el habitáculo, durante la mañana de este lunes, a la altura del kilómetro 140,5.

Finalmente, el afectado fue puesto a salvo junto a su hijo, quien logró salir por sus propios medios del vehículo.

Cabe señalar que la persona rescatada corresponde a un trabajador de la Municipalidad de Zapallar.

(Imagen: El Liguano Noticias)

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