Conductor de automóvil cargó combustible, escapó sin pagar y atropelló a trabajador de servicentro en Villa Alemana

Un trabajador de un servicentro Shell de Peñablanca, en la comuna de Villa Alemana, resultó lesionado luego de ser atropellado por un conductor que, presuntamente, cargó combustible y huyó del lugar sin pagar.

De acuerdo con testigos, al percatarse de la situación, el bombero intentó impedir la fuga aferrándose al vehículo. Sin embargo, el conductor aceleró y lo atropelló antes de escapar.

"Se fue sin pagar. El bombero se agarró del auto para que no se fuera y lo atropelló", relató un testigo que presenció lo ocurrido, según consigna Marga Marga TV.

Tras el incidente, el trabajador fue atendido por equipos de emergencia que llegaron al lugar de los hechos debido a las lesiones sufridas.

En tanto, personal de Carabineros inició las diligencias para identificar y dar con el paradero del conductor, quien continúa prófugo.

(Imagen: Marga Marga TV)

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