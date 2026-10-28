Condenan por asociación ilícita a imputados por robos a sucursal de BancoEstado y tienda París en Valparaíso

El Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso condenó a los miembros de una banda que protagonizó violentos asaltos en el centro de la Ciudad Puerto en el año 2025.

Son tres adultos y un menor, quienes en marzo fueron parte de un grupo de 12 sujetos que robó más de $150 millones desde una sucursal de Banco Estado en calle Errázuriz y luego en junio, asaltó una tienda Paris en la Avenida Argentina.

El fiscal jefe de la Fiscalía Local de Valparaíso, Elizardo Tapia, señaló que los imputados fueron condenados por "los delitos más graves y los que teníamos particular interés, como es la asociación criminal. Todos fueron condenados como autores de robo con violencia, algunos por dos robos y otros por un robo, tal como lo había sostenido el Ministerio Público; y también hubo algunas absoluciones por delitos menores, pero en el núcleo del juicio creemos que es un buen resultado".

Detalló que "para don Engelbert (Escobar) pedimos la pena de presidio perpetuo simple y dos penas de cinco años (30 años); para su hermano (Juan Escobar) se pidieron 20 años por el delito de robo más otras penas menores, que en total suman 35 años; para el otro adulto (Guillermo Pendola) también se pidieron penas que suman en total 35 años; y para el menor (M.E.V., hijo de Engelbert) solicitamos la pena de 10 años de internación en régimen cerrado".

El persecutor valoró el veredicto condenatorio tras casi un mes de juicio, en el que participaron tres fiscales.

Cabe señalar que el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaísod fijó la lectura de sentencia para el sábado 14 de noviembre.

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