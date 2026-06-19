Concón atrae histórica inversión extranjera: multinacional construye planta por 40 millones de dólares en la comuna

Una empresa con presencia en los principales países productores de minerales del planeta eligió a la comuna de Concón. Se trata de TEGA, multinacional con sede en Calcuta, India, y líder mundial en el diseño y fabricación de consumibles para procesos mineros críticos, se encuentra construyendo en la comuna su planta de operaciones para Chile, con una inversión que supera los 40 millones de dólares, en lo que representa una de las apuestas de inversión extranjera directa más significativas, que ha recibido la región de Valparaíso en los últimos años.

La planta, actualmente en fase de construcción, proyecta la creación de 300 empleos directos para operar el sector productivo de la empresa, con una estimación de 1.000 puestos adicionales entre proveedores, subcontratistas y servicios generales. En conjunto, el movimiento económico que irradiará al comercio y los servicios locales, sigue posicionando a Concón en un nodo industrial de escala internacional.

La llegada de TEGA no es un hecho aislado, sino la expresión más concreta de una estrategia municipal que lleva cuatro años en ejecución. El alcalde de Concón, Freddy Ramírez, enmarcó la inversión dentro del Plan Ciudad Concón 2030, un programa de desarrollo económico e industrial que el municipio activó con la atracción de inversiones como uno de sus ejes centrales.

"Lo que estamos presenciando es la certeza y la confianza que ha generado el municipio de Concón para atraer inversiones a la comuna", planteó Ramírez, agregando que "hoy día hay una inversión de más de 40 millones de dólares, una tremenda empresa que va a generar empleo, encadenamiento productivo, que va a aportar a la economía local".

La decisión de TEGA no fue casual. La empresa evaluó alternativas en la región y optó por la ciudad por su capacidad de capital humano especializado y por las condiciones que el municipio ofrece a la inversión privada.

Juan Bustamante, gerente general de TEGA, sostuvo que "Concón fue decidida estratégicamente porque queremos tener gente que se instale acá en la zona, es una zona muy rica en capital intelectual". Junto a ello, reconoció el rol activo del municipio en el proceso de instalación indicando haber "tenido soporte desde el inicio del proyecto y ahora estamos trabajando en la planificación del reclutamiento de personas. Es muy importante la Oficina Municipal de Concón para que nos ayude a encontrar a la gente que esté buscando trabajo".

Cabe hacer presente que TEGA no solo trae capital y empleo. La multinacional cuenta con múltiples certificaciones internacionales que avalan el uso de fuentes de energía renovable y estándares de baja huella de carbono en sus procesos productivos, condición que se alinea con las exigencias medioambientales que tanto la región de Valparaíso como los marcos regulatorios de la minería global, están imponiendo a sus proveedores de insumos críticos.

Bustamante anticipó que "habrá un movimiento económico bien interesante y un encadenamiento de diversas áreas en la construcción con el objetivo de partir luego con esta planta"; esto, refiriéndose al período de obras que ya está en marcha y que ya está activando contratos con empresas de la zona.

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