Concón activa plan de contingencia y despliega equipos ante intenso sistema frontal pronosticado para la Quinta Región

La Municipalidad de Concón activó un plan de contingencia ante el sistema frontal de carácter intenso, que se espera impacte a la región de Valparaíso en los próximos días.

Como primera medida, los equipos de operaciones y medio ambiente han estado ejecutando el “Plan de Invierno 2026”, vigente desde el primer semestre de este año.

Entre sus tareas, se han encontrado las limpiezas de sumideros y canales para evitar anegamientos, corte de arbolado en riesgo de caída, despeje del tendido eléctrico y limpieza de maleza en sitios eriazos y quebradas.

También se han convocado charlas y jornadas educativas en diversas Juntas de Vecinos de la comuna, con el objetivo de indicar posibles riesgos asociados a fenómenos meteorológicos y sus medidas de acción, ante posibles emergencias.

A su vez, este martes 14 de junio, se llevará a cabo un Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), instancia que reunirá a los organismos de emergencia y seguridad de la comuna, para coordinar la respuesta ante las lluvias proyectadas.

Asimismo, el municipio ha dispuesto la movilización de motobombas, maquinaria de alto tonelaje y cuadrillas operativas, equipamiento que se encuentra completamente preparado para dar respuesta inmediata ante cualquier contingencia.

Roxana Flores, jefa de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Concón, explicó que “el trabajo preventivo, ya está hecho. El municipio realizó las labores que debe realizar y ahora ya viene a prepararnos para la respuesta”.

En relación a los recursos para dar respuesta a posibles emergencias, se precisó que, “desde marzo, se realiza la mantención que corresponde a todas las motobombas que tiene el municipio, se revisan las mangueras y todos los insumos necesarios”, cerró la encargada, garantizando el correcto funcionamiento de las herramientas.

Durante los períodos de precipitaciones, los equipos de Operaciones, Seguridad Pública y Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) mantendrán turnos nocturnos activos para atender de manera oportuna los requerimientos de los vecinos.

PURANOTICIA