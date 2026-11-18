Un nuevo capítulo sumó la dura y extensa controversia presupuestaria que enfrenta a la Municipalidad de Quilpué con parte de su Concejo, que esta vez rechazó la modificación presupuestaria N°25, que buscaba inyectar recursos a la cuenta 21.02, correspondiente al personal a contrata, en una votación que terminó con seis sufragios en contra y tres a favor –incluido el de la alcaldesa Carolina Corti– dejando nuevamente en incertidumbre la situación de los funcionarios municipales.

La decisión se adoptó después de una serie de conversaciones entre concejales y la administración de la jefa comunal, en las que incluso se había alcanzado un entendimiento previo por $333 millones para abordar la permanencia de trabajadores. Sin embargo, ese escenario cambió luego de conocerse nuevos antecedentes sobre la situación presupuestaria de la casa edilicia y la consulta realizada ante la Contraloría Regional, cuyo pronunciamiento es considerado por los ediles como un elemento determinante antes de adoptar nuevas decisiones.

Uno de los principales cuestionamientos apunta al límite legal para financiar remuneraciones del personal a contrata, establecido en el 40% del gasto en remuneraciones de la planta municipal. En ese contexto, se advirtió sobre una eventual sobredimensión de $1.500 millones en la cuenta destinada al personal de planta, situación que, según plantearon los ediles, habría permitido ampliar artificialmente el margen disponible para contratar funcionarios bajo la modalidad de contrata.

La concejala Laura González sostuvo que la municipalidad incorporó recursos sin respaldo en necesidades reales de personal, antecedentes financieros o una planificación razonable, con el propósito de generar mayor margen para las contrataciones. Por su parte, el concejal Francisco Villegas, quien además preside la Comisión de Finanzas, cuestionó que se solicitaran nuevos fondos para la cuenta 21.02 mientras existiría esa sobreestimación presupuestaria en la cuenta 21.01.

A ese escenario se sumó otro antecedente expuesto por González durante la discusión de la modificación N°25: el municipio estaría excedido en un 7% respecto del límite legal, lo que representaría más de $500 millones que deberían ajustarse. A su juicio, esa situación también pone en riesgo el proceso para reestructurar la planta municipal, cuyo reglamento debe someterse a toma de razón de la Contraloría.

JUSTIFICAN RECHAZO

El concejal Francisco Villegas, quien aseguró haber estado de acuerdo inicialmente con el monto destinado a la continuidad de los trabajadores a contrata, explicó que "el panorama cambia después de la conversación con la Contralora".

De igual forma, el edil advirtió que "aunque nosotros aprobásemos cualquier monto que permitiera la permanencia y continuidad de los trabajadores, esto sería hasta el 31 de diciembre, porque luego del pronunciamiento de la Contraloría va a decir que están pasados y que hay que ajustarse. Eso va a significar no renovaciones, desvinculación igual, y como estamos tan pasados, no hay más necesidad de explicarlo... esta situación era completamente previsible".

En la misma línea, la concejala González manifestó que no consideraba responsable aprobar una nueva modificación presupuestaria sin contar previamente con una respuesta formal del organismo contralor. "Es por eso que el rechazo es una decisión responsable y es una decisión coherente con el mandato que nos entregó Quilpué y creo que no puede haber un movimiento más de este Concejo sin tener el pronunciamiento formal de la Contraloría Regional", sostuvo.

La edil también expresó su preocupación por el futuro de la planta municipal y la magnitud de los ajustes que, según sus cálculos, debería realizar la administración. "Estamos en un 7% pasado, que puede sonar poco, pero en la práctica son más de $500 millones que tenemos que ajustar", indicó, agregando que no se trata de una situación que pueda resolverse "a bajos costos ni en corto tiempo".

En tanto, el concejal Marco Antonio Aguirre planteó que "hoy el Municipio se encuentra excedido del porcentaje máximo legal permitido para las contrataciones a contrata. La ley debe cumplirse sin excepciones ni interpretaciones convenientes". A continuación, recalcó que "la probidad y la transparencia no pueden ser solamente declaraciones, deben reflejarse en cada decisión que involucre recursos públicos".

Por su parte, Mónica Neira aseguró que "el gasto en personal a contrata de este municipio ya superó el límite legal máximo del 40% estipulado por la ley 18.883, incluso si se considera a las personas que se pasan de honorario a contrata".

El concejal Renzo Aranda afirmó que "yo no estoy convencido que con esta modificación vayamos a cumplir la norma, no tengamos problemas, no seamos observados y sancionados por la Contraloría", y recordó que había manifestado sus reparos durante las reuniones previas.

En tanto, Paula Castro apuntó directamente a las decisiones adoptadas por la administración municipal y a la situación que enfrentan los trabajadores. "Me hubiese gustado que usted (en referencia a la alcaldesa) no hubiese inflado el presupuesto y que nada de esto estuviese pasando, que entendiera que no basta con arreglar los montos y endosar los costos de estas malas decisiones a los trabajadores más precarizados de la municipalidad", expresó durante su intervención.

CORTI CRÍTICA EL TRATO

La alcaldesa Carolina Corti reconoció la responsabilidad de su administración en la situación discutida durante este miércoles, pero manifestó su molestia por la forma en que se han desarrollado las discusiones en el Concejo Municipal y por las críticas recibidas durante las últimas sesiones.

"Entiendo todos los puntos, lo que no entiendo es la forma", comenzó señalando, para luego sostener que "llevamos varios Concejos y varios portales donde el descrédito ha primado respecto de la administración. Y como alcaldesa y administración, soy responsable, y no lo he dicho nunca de manera distinta".

La jefa comunal aseguró que buscarán alternativas para abordar el escenario y confirmó que tienen planificada una mesa de trabajo con los funcionarios a honorarios.

En su intervención, Corti también cuestionó el tono de algunas de las declaraciones realizadas por los concejales. "Yo no soy abogada y no me avergüenzo de no serlo, yo soy alcaldesa, con muchos años de trayectoria", manifestó.

PREOCUPACIÓN

La discusión también estuvo marcada por la intervención de Christian Urizar, presidente de la Asociación Unitaria de Funcionarios Municipales de Quilpué, quien manifestó de manera enérgica la incertidumbre que existe entre los trabajadores respecto de sus remuneraciones y continuidad laboral.

"Aquí estamos nuevamente poniendo la cabeza como cuando uno va al matadero a esperar que le digan, no sé qué pasará en Navidad con tus hijos, no sé qué pasará con tu sueldo de diciembre, no sé qué pasará con tu futuro trabajador", expresó.

El dirigente cuestionó la falta de entendimiento entre el Concejo Municipal y la administración, y sostuvo que otros municipios de la región de Valparaíso también enfrentan dificultades relacionadas con el límite de contratación a contrata.

En ese contexto, Urizar planteó una interpretación distinta sobre las consecuencias del eventual exceso del 40%: "La ley no sanciona cuando te pasas del 40%. Y si lo haces, no te sanciona. ¿Cuál es la tozudez? Pero no importa, ustedes lo han decidido", señaló, cuestionando la decisión de rechazar la modificación.

Finalmente, la modificación presupuestaria N°25 fue rechazada con los votos de Francisco Villegas, Marco Antonio Aguirre, Mónica Neira, Renzo Aranda, Paula Castro y Laura González. Como contraparte, a favor se pronunciaron los concejales Paola Toledo y Javier Cortés, además de la alcaldesa Carolina Corti.

De esta manera, la propuesta de inyectar recursos a la cuenta de personal a contrata no consiguió los respaldos necesarios, mientras la discusión sobre el cumplimiento de los límites legales, la situación financiera municipal y la continuidad de los trabajadores sigue abierta a la espera de los antecedentes y el pronunciamiento de la Contraloría.

PURANOTICIA