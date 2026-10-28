Concejales de Quilpué alistan "Plan B" para evitar despidos masivos en el Municipio, aunque advierten que "no alcanza para todos"

La incertidumbre sobre el futuro laboral de 406 trabajadores de la Municipalidad de Quilpué se mantiene luego de que el Concejo Municipal rechazara nuevamente, este martes 27 de octubre, una modificación presupuestaria por $491 millones destinada a financiar sus remuneraciones. La votación dejó en suspenso los recursos para cubrir los pagos de noviembre y diciembre, en medio de un conflicto entre la alcaldesa Carolina Corti y los concejales que han cuestionado la gestión financiera de la casa edilicia.

La eventual desvinculación de estos funcionarios no solo implicaría la pérdida de sus fuentes de ingresos, sino también la incertidumbre respecto de cómo enfrentar sus gastos familiares y compromisos económicos. Se trata de trabajadores vinculados principalmente a programas comunitarios, por lo que la falta de una solución también mantiene en tensión el funcionamiento de las labores que desarrollan.

Bajo este escenario, el concejal Francisco Villegas, presidente de la Comisión de Finanzas del Concejo Municipal de Quilpué, adelantó en Puranoticia.cl que un grupo de ediles prepara una propuesta alternativa para entregar a la alcaldesa Corti, con el objetivo de buscar una salida que permita mantener parte de los puestos de trabajo.

"Yo ya le realicé una propuesta a la alcaldesa en Concejo Municipal y ahora vamos a reunirnos con algunos concejales y le vamos a entregar una propuesta porque hemos visto que su administración no ha sido capaz de hacerse cargo de esto, y ahí ya le tenemos algunos movimientos que no van a afectar mayormente al presupuesto en obras civiles de la comuna. Así que le tenemos una alternativa a la alcaldesa", explicó.

Villegas detalló que la iniciativa considera reasignar recursos para financiar parte de las remuneraciones, aunque reconoció que "probablemente no sean todos los recursos que se esperarían. Yo creo que ella va a tener que decidir la continuidad de algunas personas porque esto no alcanza para todos, ya que de lo contrario nos pasaríamos del límite ilegal permitido, por ejemplo de la contrata".

En esa línea, el edil independiente (ex Frente Amplio) adelantó que "vamos a ser capaces de entregarle los recursos a las contratas, aproximadamente $89 millones que va a permitir mantenernos dentro del límite legal del 40%".

El concejal también cuestionó las decisiones adoptadas previamente por la alcaldesa Carolina Corti en materia de contratación, diciendo que "lo que ella tuvo que hacer es haber dejado los contratos hasta septiembre o no haber contratado excesivamente, entonces en ese sentido va nuestra propuesta, dentro de los límites legales permitidos y, luego, lo que ella decida hacer va a tener que respondérselo directamente a los trabajadores porque ella va a contar con recursos".

RESPONSABILIDADES

Consultado por si se hace responsable de haber votado en contra de una modificación presupuestaria que podría dejar a 406 funcionarios sin trabajo desde noviembre, Villegas señaló que "no porque no es mi responsabilidad. Yo no entrego empleo, lo que hacemos es fiscalizar y planificar el avance y el desarrollo comunal. Hoy, las cuentas de donde se extraen estos recursos van contra el desarrollo comunal".

El edil siguió apuntando a la alcaldesa Corti, a quien atribuyó la responsabilidad de garantizar la estabilidad laboral de quienes trabajan en el municipio. "Acá hay distintos discursos que intentan arrogarse el bienestar de los trabajadores. Yo creo que aquí deberíamos hablar de roles y el principal rol de preocuparse de los trabajadores es de quien administra, de quien les contrata y de quien tiene que asegurarles el sueldo a final de mes, y esa persona tiene un nombre y es la alcaldesa, quien no aseguró la estabilidad laboral de los trabajadores", manifestó el edil.

A continuación, Villegas aclaró sobre el rol de los concejales diciendo que "nosotros, por nuestra parte, somos fiscalizadores y tenemos que preocuparnos de que los asuntos estén sujetos a legalidad. Y yo creo que eso lo hemos manifestado, independiente que también preocupa la situación de los trabajadores y, de hecho yo, en mi intervención le di propuestas a la alcaldesa para poder salir de esta situación".

FALTA DE PROPUESTA PREVIA

El concejal de la Ciudad del Sol también criticó la forma en que, a su juicio, la alcaldesa ha abordado el conflicto y aseguró que no presentó una alternativa antes de la votación, pese a que ambos habían conversado durante la semana anterior.

"Yo creo que la alcaldesa intenta instalar un poco de diálogo, pero yo creo que mayormente intenta hacerlo hacia afuera. Nosotros hablamos la semana anterior a esta votación, y ella en ningún momento me intentó convencer de esta votación, no intentó manifestar una propuesta alternativa, ella no citó a un Concejo Extraordinario, existiendo la posibilidad de tratar este tema mucho antes", afirmó.

En la misma línea, cuestionó que la modificación presupuestaria se haya llevado a votación una semana después, pese a que, según su versión, existía la posibilidad de abordarla antes. "Ella no lo hizo, esperó una semana completa para tratar este tema, sabiendo que se iba a rechazar. Entonces yo no hablaría de una preocupación por ella, yo creo que ella intenta aparentar un poco más de lo que realmente es", expresó el presidente de la Comisión de Finanzas de Quilpué.

Asimismo, recalcó que la iniciativa que preparan los ediles no incluirá nombres de trabajadores que deban ser desvinculados: "Nosotros no le vamos a decir que eche a éste o a éste, ese no es nuestro rol, quizás eso le va a corresponder a las asociaciones. Lo que nosotros vamos a proponer es que saque plata de tal cuenta, que vaya en tal sentido y ahí lo que corresponde es administrar", explicó.

La autoridad comunal insistió en que "nosotros le vamos a entregar una propuesta más afín al presupuesto municipal, a las obras que son requeridas para la comuna. Entonces, yo creo que aquí la alcaldesa se equivoca y finalmente intenta desviar comunicacionalmente el problema, que está en su administración".

Respecto a si todavía existe la posibilidad de evitar que todos los trabajadores sean despedidos, respondió que "existe esa posibilidad", pero que finalmente "va a depender de la alcaldesa porque nosotros le vamos a presentar una propuesta de consenso, al menos de parte de los concejales que rechazamos".

Cabe hacer presente que la propuesta alternativa será presentada a la alcaldesa Carolina Corti luego de una reunión entre los concejales que rechazaron la modificación presupuestaria de este martes 27. Su alcance, sin embargo, no garantizaría la continuidad de los 406 trabajadores, ya que el propio Villegas reconoció que los recursos contemplados no serían suficientes para todos y que la decisión final sobre la continuidad de parte de ellos corresponderá a la administración municipal.

PURANOTICIA