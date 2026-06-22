Concejales de Concón y diputado Teao recurren a Contraloría por auditoría municipal pendiente hace más de un año

Hasta la Contraloría Regional de Valparaíso llegó un grupo de concejales de Concón, acompañados por el diputado Hotuti Teao (Ind-UDI), para presentar una serie de recursos por gestiones pendientes de la municipalidad.

Entre ellos, los ediles Paulina Zúñiga, María José Aguirre, Jorge Valdovinos y Ricardo Urenda, solicitan al órgano que se pronuncie respecto a una auditoría externa aprobada y que se encuentra pendiente hace más de un año. Con ella, buscan revisar la gestión financiera y administrativa del municipio.

La concejala Paulina Zúñiga expuso sobre la auditoría que“hice la consulta en enero respecto a qué pasaba con esta solicitud, se me dijo que aún estaban trabajando en el borrador de la licitación. Venimos a pedir un pronunciamiento jurídico, basado en el principio de celeridad de los órganos del Estado. Nos llama la atención que aún esta auditoría externa no se haya llevado a cabo, estando aprobados los recursos para ello”.

Mientras que la concejala María José Aguirre enfatizó que “los concejales somos fiscalizadores, al igual que Contraloría, y en ese sentido somos un equipo. Hemos venido a pedir apoyo para que esta auditoría se lleve a efecto”.

En tanto, el concejal Jorge Valdovinos Gómez, manifestó que “cada Concejo que se inicia tiene la facultad de exigir al alcalde que se muestre vía Transparencia o se dé a conocer una auditoría externa, para ver cómo vamos a empezar a trabajar durante el periodo que estamos como concejales”.

El diputado Teao explicó que"junto a los concejales realizamos un trabajo en equipo, porque somos celosos guardianes de los recursos de la comuna, porque sabemos que esto se va a traducir en un buen manejo, pero además en beneficios para todos los vecinos”.

Finalmente, las autoridades remarcaron la necesidad de contar con un pronunciamiento de Contraloría respecto a los distintos requerimientos presentados, especialmente en relación con la auditoría externa, con el objetivo de despejar el estado administrativo del proceso y avanzar en una revisión que, según plantearon, resulta clave para fiscalizar el uso de los recursos municipales y entregar mayor transparencia a los vecinos de Concón.

PURANOTICIA