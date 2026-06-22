Concejales de Concón y diputado Teao recurren a Contraloría por auditoría municipal pendiente hace más de un año

Ediles solicitaron un pronunciamiento a raíz de la demora en la ejecución de una auditoría externa aprobada con recursos ya asignados para ello.
Hasta la Contraloría Regional de Valparaíso llegó un grupo de concejales de Concón, acompañados por el diputado Hotuti Teao (Ind-UDI), para presentar una serie de recursos por gestiones pendientes de la municipalidad.
Entre ellos, los ediles Paulina Zúñiga, María José Aguirre, Jorge Valdovinos y Ricardo Urenda, solicitan al órgano que se pronuncie respecto a una auditoría externa aprobada y que se encuentra pendiente hace más de un año. Con ella, buscan revisar la gestión financiera y administrativa del municipio.
La concejala Paulina Zúñiga expuso sobre la auditoría que“hice la consulta en enero respecto a qué pasaba con esta solicitud, se me dijo que aún estaban trabajando en el borrador de la licitación. Venimos a pedir un pronunciamiento jurídico, basado en el principio de celeridad de los órganos del Estado. Nos llama la atención que aún esta auditoría externa no se haya llevado a cabo, estando aprobados los recursos para ello”.
Mientras que la concejala María José Aguirre enfatizó que “los concejales somos fiscalizadores, al igual que Contraloría, y en ese sentido somos un equipo. Hemos venido a pedir apoyo para que esta auditoría se lleve a efecto”.
En tanto, el concejal Jorge Valdovinos Gómez, manifestó que “cada Concejo que se inicia tiene la facultad de exigir al alcalde que se muestre vía Transparencia o se dé a conocer una auditoría externa, para ver cómo vamos a empezar a trabajar durante el periodo que estamos como concejales”.
El diputado Teao explicó que"junto a los concejales realizamos un trabajo en equipo, porque somos celosos guardianes de los recursos de la comuna, porque sabemos que esto se va a traducir en un buen manejo, pero además en beneficios para todos los vecinos”.
Finalmente, las autoridades remarcaron la necesidad de contar con un pronunciamiento de Contraloría respecto a los distintos requerimientos presentados, especialmente en relación con la auditoría externa, con el objetivo de despejar el estado administrativo del proceso y avanzar en una revisión que, según plantearon, resulta clave para fiscalizar el uso de los recursos municipales y entregar mayor transparencia a los vecinos de Concón.
PURANOTICIA