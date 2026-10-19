Concejala Paula Castro reconoce tener "muchas dudas" de las finanzas municipales para llegar a fin de año en la casa edilicia de Quilpué

Una profunda crisis política y financiera sacude a la Municipalidad de Quilpué, luego de rechazadas las modificaciones presupuestarias por casi mil millones de pesos, situación que mantiene en incertidumbre laboral a cerca de 500 funcionarios municipales. En conversación con Puranoticia.cl, la concejala independiente Paula Castro abordó la complejidad del escenario, apuntando a graves falencias en el control de gastos y a propuestas de la administración que, hasta la fecha, se encontrarían fuera de norma.

Según detalló la edil, el origen del conflicto está relacionado con el exceso en los límites legales de contratación y la implementación de modificaciones presupuestarias que no estaban contempladas. "Lo que sucedió es que a partir de enero empezaron a salirse de ese presupuesto, de lo que se había pensado para este año, y aumentaron (...) nos solicitan cerca de mil millones (...) un gasto que no estaba contemplado", explicó Castro. Además, advirtió que "el gasto y los procedimientos del gasto no estaban pasando por donde tenían que pasar, que es ya el control tanto presupuestario como financiero".

Respecto de las medidas presentadas por la administración de la alcaldesa Carolina Corti para enfrentar la contingencia, la edil fue tajante en su evaluación: "Lo que ha presentado hasta el minuto está totalmente fuera de norma". Asimismo, manifestó sus dudas sobre la capacidad financiera del municipio para cerrar el año sin mayores dificultades: "Yo tengo muchas dudas con respecto a cómo está la finanza de la municipalidad para llegar a fin de año no solamente en esta cuenta sino en otra. Y eso sería una crisis más allá que trasciende".

En cuanto a la salida de altos directivos municipales en medio del conflicto, entre ellos el administrador municipal y el director jurídico, Castro cuestionó si estas decisiones implican una verdadera asunción de responsabilidades por parte de quienes dejaron sus cargos. "¿Qué significa que se haya ido? ¿Significa que asumió las responsabilidades del cargo o simplemente las responsabilidades evadido, porque si se va no hay ninguna consecuencia de sus actos?".

FISCALIZACIÓN Y VÍA LEGAL

Uno de los puntos centrales de la controversia apunta a las eventuales responsabilidades administrativas de la alcaldesa Carolina Corti y a la posibilidad de que el Concejo Municipal impulse una acción legal por notable abandono de deberes. Consultada directamente sobre esta alternativa, Castro dejó abierta la posibilidad de recurrir a esta vía y explicó el procedimiento institucional que, a su juicio, debería seguirse antes de acudir al Tribunal Electoral Regional (TER):

"Entiendo que nosotros lo que tendríamos que hacer es llevar esto a Contraloría, que es quien determina, revisa lo que sucede dentro de la Municipalidad y ellos nos indican qué es lo que debemos hacer (...) y ahí se toma la decisión de llevarlo al Tribunal Electoral".

Finalmente, la concejala recalcó que la responsabilidad en la conducción y supervisión de los equipos es un aspecto fundamental de la gestión pública, enfatizando que quienes encabezan una institución deben responder por sus decisiones y actuaciones: "Las responsabilidades en todos lados, quienes hemos trabajado o hemos dirigido equipos, sabemos que las responsabilidades no se delegan".

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