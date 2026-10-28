Concejala Laura González apunta contra la alcaldesa Corti por crisis en Quilpué: "Yo hice mi pega, la que no hizo su pega es otra"

La Municipalidad de Quilpué enfrenta una compleja crisis financiera y laboral tras el segundo rechazo del Concejo Municipal a una modificación presupuestaria por $491 millones, que tenía como objetivo financiar las remuneraciones de 406 trabajadores a honorarios de cara a los últimos meses del presente año.

Sin recursos disponibles en las cuentas presupuestarias destinadas a dicho pagos, la continuidad de los funcionarios municipales quedó en incertidumbre; todo esto mientras los concejales que rechazaron la iniciativa propuesta preparan un "Plan B" para intentar encontrar una salida dentro de los márgenes legales.

En medio de este escenario, la concejala Laura González, abogada de profesión e independiente que participó en la Elección Municipal en cupo de RN, endureció sus cuestionamientos contra la alcaldesa Carolina Corti, quien milita en la misma colectividad y, además, ejerce como presidenta regional de la colectividad.

En ese sentido, la edil atribuyó directamente a la jefa comunal la responsabilidad por la crisis, señalando a Puranoticia.cl que "ella ha ejecutado pésimamente, de manera irresponsable, temeraria y arbitraria el presupuesto municipal. Encuentro muy irresponsable y muy temeraria la forma en que ella ejecutó el presupuesto".

Asimismo, recalcó en que "la responsabilidad siempre la ha tenido la alcaldesa. Nosotros nunca hemos tenido la responsabilidad. Que a nosotros nos hayan sometido a este escenario no significa que de nosotros dependía darles la continuidad. Nos estaban obligando a aprobar en contexto de muchas irregularidades".

"Y si tú me dices, cuál es la función de un concejal, precisamente alertar estas irregularidades y no permitir que ocurran. Entonces yo, al menos como concejal, hice mi pega. La que no hizo su pega es otra. La responsabilidad siempre ha sido de la alcaldesa, no de este Concejo", complementó la autoridad comunal.

DESVINCULACIONES INMINENTES

González también se refirió a las consecuencias inmediatas del rechazo de la modificación presupuestaria en el Concejo Municipal, además de la falta de recursos en las cuentas destinadas al pago de los trabajadores a honorarios. "Hoy día no hay plata en la cuenta 21.03 y 21.04 para poder pagar los sueldos de estos honorarios. Entonces, es claro que lo único que queda es desvincularlos", advirtió.

Consultada sobre si se hace responsable de que su voto en contra puede dejar a 406 funcionarios municipales sin trabajo, la concejala recordó que "somos seis concejales los que rechazamos, no fuimos cuatro. Si hubiese habido cuatro apruebos y cuatro rechazos, dirime la alcaldesa. En este caso, hubo seis rechazos. Entonces, si hubiese sido yo un apruebo, hubiesen sido tres apruebo y cinco rechazos, y al final igualmente hubiese sido rechazada la modificación. Yo siempre lo dije que iba a rechazar, no es sorpresa para nadie mi voto, porque yo siempre, desde el principio dije que mientras yo detectara irregularidades yo no iba a aprobar", explicó.

Otro de los puntos abordados por González fue la posibilidad de que la alcaldesa Carolina Corti mantenga a los funcionarios utilizando recursos de otras cuentas municipales, pese a que el Concejo rechazó la modificación presupuestaria. Ante la consulta de si esa decisión podría derivar en un notable abandono de deberes, la edil sostuvo que "por cierto, si por algo existen estos procesos, por algo existe esta burocracia, por algo existe una normativa, por algo tiene que pasar por el Concejo, porque es el Concejo quien tiene que aprobarle esa modificación. De no pasar por el Concejo y pagar igual, evidentemente está incurriendo en una ilegalidad", señaló.

No obstante, al ser consultada directamente sobre si la situación podría convertirse en el inicio de una eventual acusación por notable abandono de deberes contra Corti, expresó que "yo creo que eso es avanzar demasiado, hoy día estamos en un escenario muy preliminar. Yo creo que hoy día la idea es buscar una solución, pero esa solución tiene que ajustarse a los márgenes normativos y también a la realidad que hoy día tiene la dotación de personal en Quilpué".

LENTITUD DE LA ADMINISTRACIÓN

También criticó que la administración municipal no presentara alternativas antes de que la modificación presupuestaria fuera rechazada por segunda vez.

Según explicó, "nosotros siempre hemos estado llanos a otras alternativas, pero quiero ser súper clara de que la administración nunca dio otras alternativas. Siempre se mantuvo en esta propuesta y no había otra".

De igual forma, sostuvo que "también entiendo por qué no había otra, porque en realidad era la plata que le faltaba para poder mantener a la gente. Lo que yo hubiese esperado es que como esta modificación se lleva discutiendo un mes y medio y, por tanto, la administración tenía conocimiento de que ya le estaban faltando $1.000 millones para llegar a final de año, mucho antes, dos o tres meses atrás, alguien le debe haber dicho que faltan $1.000 millones para terminar el año y para poder pagar los sueldos".

A partir de ese antecedente, González cuestionó: "¿Por qué no en ese minuto empezaron a hacer los ajustes? ¿Por qué esperaron hasta el último momento, hasta el día de ayer que le rechazamos por segunda vez la modificación, para evaluar otra alternativa? Existían otras alternativas, lo que pasa es que la administración no quiere desvincular a nadie y eso no está bien porque tú tienes una cantidad de recursos y con eso te tienes que mover".

"Los recursos no son infinitos y no porque no sea plata de tu bolsillo y porque sea plata de las arcas municipales significa que nunca se va a acabar", expresó.

EL "PLAN B"

Pese a la dureza de sus cuestionamientos, la concejala González afirmó que los seis ediles que rechazaron la modificación presupuestaria están trabajando en bloque para presentar una alternativa a la alcaldesa Corti. Sin embargo, evitó adelantar los detalles de la propuesta, argumentando que todavía se encuentra en elaboración.

"Estamos trabajando en bloque porque los seis entendimos y compartimos el criterio respecto de las irregularidades y los seis estamos llanos a que esto se solucione. Pero evidentemente con márgenes muy distintos a lo que la administración espera. La propuesta concreta nosotros la estamos trabajando, yo no me siento capacitada ni con el derecho de manifestar cuál es la propuesta, porque creo que es algo que estamos trabajando", explicó la autoridad de la Ciudad del Sol.

Respecto de la posibilidad de que en los próximos días exista un acuerdo con la administración municipal, moderó las expectativas señalando que "humo blanco yo creo que es mucho decir. Va a haber una propuesta. Ahora, vamos a ver si esa propuesta, la administración la toma, si está de acuerdo, y ahí habrá que ver si hay humo blanco o no".

De esta manera, mientras los concejales preparan una salida alternativa y la continuidad de los 406 trabajadores sigue en suspenso, la concejala Laura González mantuvo sus críticas sobre la gestión financiera de la alcaldesa Carolina Corti, atribuyéndole la responsabilidad por el escenario actual, aunque descartó que sea el momento de anticipar eventuales acciones ante el Tribunal Electoral Regional de Valparaíso.

PURANOTICIA