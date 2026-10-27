Con ronda informativa comienza la cuenta regresiva para el desalojo definitivo de la toma Yevide en San Felipe

A un mes del desalojo definitivo de la toma Yevide, en San Felipe, comenzaron las labores de entrega de información a las personas que habitan el sector, con el objetivo de comunicar la fecha en que se llevará a cabo el operativo.

En este proceso participa el equipo del área social de la Municipalidad de San Felipe, junto a la MICC de Carabineros y la Delegación Presidencial Provincial de San Felipe de Aconcagua, como parte de las acciones previas al procedimiento.

La jornada contó con la participación del delegado presidencial provincial, Sebastián Caldera; el alcalde (s) de San Felipe, Cristian Aravena; y el mayor de Carabineros, Gonzalo Medina, quienes acompañaron el inicio de este proceso informativo.

Las instituciones continúan trabajando de manera coordinada en las acciones previas al desalojo definitivo de la toma, programado para el próximo 26 de noviembre.

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