Con romería en honor a su fundador, Villa Alemana inició celebraciones de sus 132 años

Villa Alemana inició oficialmente este domingo 8 de noviembre, día de su 132° aniversario, las celebraciones por un nuevo año de historia con una romería en la sepultura de Buenaventura Joglar, en el Cementerio Parque del Sendero. La ceremonia reunió a descendientes, autoridades, dirigentes sociales y vecinos en un homenaje destinado a reconocer los orígenes de la comuna y poner en valor su identidad.

Como antesala a la fecha oficial del aniversario, el jueves se realizó una misa conmemorativa en la parroquia San Felipe Neri, ceremonia en la que participaron diversas autoridades y vecinos de Villa Alemana.

Uno de los momentos más significativos de la romería fue la participación de Ricardo Arratia, tataranieto de Buenaventura Joglar, quien destacó la importancia de mantener vivo el vínculo con los orígenes de la comuna. “Las tradiciones son sumamente importantes para el país con respecto a sus orígenes y, sobre todo, en este caso Villa Alemana. Es una ciudad profundamente mágica”, señaló.

Arratia recordó además las raíces asturianas de Joglar y planteó la posibilidad de estrechar vínculos con España. “Ojalá uno pudiera hacer alguna conexión con España, con esa zona de Asturias, y poder hermanar esta ciudad con ellos. Espero que nazca algo bonito y que podamos hacer grande Villa Alemana”, expresó.

El alcalde Nelson Estay destacó que "esta ceremonia es básicamente para reconocer nuestras raíces, reconocer nuestra historia. Aquí está nuestro fundador, Buenaventura Joglar, y es una forma de respeto y gratitud por todo lo que hizo por nuestra comuna. Él soñó un día con una comuna y nosotros, como autoridades, tenemos que ser capaces de mantener ese sueño vivo y entregar una ciudad que permita hacer realidad los sueños de muchas familias”.

Respecto de la propuesta de fortalecer los lazos con Asturias, Estay sostuvo que “sería espectacular, sería muy bueno, porque efectivamente Asturias es de donde viene él. Sería volver a nuestras raíces, volver a poder establecer lazos que nos permitan vivir la historia. Nunca hay que olvidar de dónde uno viene”.

El jefe comunal adelantó que "tenemos diversos panoramas para la ciudad. Tenemos la corrida el día 22, de 10K y 3K, en conmemoración del aniversario y también de los 100 años del Teatro Pompeya; tenemos las 132 cuecas el último domingo del mes y el sábado 28 de noviembre será la fiesta aniversario en el estadio Ítalo Composto con actividades masivas, shows y emprendedores. Creo que hay actividades para todas las personas”.

Paola Olivares, presidenta de la Junta de Vecinos Aguas de la Foresta y directiva de la Agrupación Surponiente de Juntas de Vecinos, valoró la realización de la romería. “132 años no los cumple cualquiera. Hemos visto el crecimiento de esta ciudad y para nosotros, como dirigentes y vecinos, celebrar este aniversario es muy importante. Esperamos seguir creciendo como ciudad”, comentó.

Camila Oliva, dirigenta de la Junta de Vecinos Cristóbal Colón, sostuvo que "la encontré hermosa y muy respetuosa. Fue mágico este pequeño momento que tuvimos para reconocer la historia de Villa Alemana, de dónde venimos, por qué estamos acá y ser un poco conscientes también de cuál es el siguiente paso que queremos dar como comuna”.

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