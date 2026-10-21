Con robots submarinos y apoyo de la Armada retomarán este jueves la búsqueda del tercer fallecido por la avalancha en Portillo

A cinco días de la tragedia que dejó tres personas fallecidas en el sector de Portillo, en plena cordillera de Los Andes, este jueves 22 de octubre se retomarán las labores para encontrar y recuperar el cuerpo de la tercera víctima, que permanece sumergido en las aguas de la Laguna del Inca.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, confirmó en conversación con Puranoticia.cl que el operativo se reanudará a las 09:00 horas, luego de verificar las condiciones meteorológicas en la zona, donde el buen tiempo permitirá desplegar nuevamente los equipos de búsqueda.

"A las 9:00 de la mañana se retoma la búsqueda de la persona fallecida en Laguna del Inca. Acabamos de chequear de que está bueno el tiempo. El paso Los Libertadores ya está abierto. Hoy día el tiempo está bueno, hay sol arriba. Ayer llovió, pero no nevó", informó la primera autoridad de Gobierno en la región.

Para esta nueva jornada de rescate se contempla la participación de 20 efectivos de la Armada, junto a funcionarios del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, Bomberos y una patrulla de búsqueda.

El despliegue también considera recursos tecnológicos y equipos para las labores bajo el agua, "para que este jueves se retome la búsqueda con dos zodiac, con tres robots submarinos y otros tipos de elementos", explicó el delegado presidencial.

El objetivo de este nuevo operativo es –según expresó Millones– "poder encontrar el cuerpo de esta persona fallecida y podamos entregarle el cuerpo a la familia".

Cabe hacer presente que el operativo se enmarca en la emergencia ocurrida durante el fin de semana en el sector de Portillo, en Los Andes, donde tres personas perdieron la vida en un accidente asociado a una avalancha en las cercanías de la Laguna del Inca.

Mientras continúan las labores para recuperar el cuerpo que permanece bajo el agua, los equipos de emergencia se preparan para retomar la búsqueda con personal especializado y apoyo tecnológico, aprovechando las condiciones meteorológicas favorables previstas para esta jornada.

PURANOTICIA