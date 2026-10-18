Con robot y buzos tácticos de la Armada de Chile intentan recuperar cuerpo del tercer fallecido en avalancha en Portillo

Tras la avalancha registrada durante la tarde de este sábado en cercanías de las pistas de esquí del sector de Portillo, en la comuna de Los Andes de la región de Valparaíso, se confirmó que hasta el momento son tres personas fallecidas, y cuatro personas lesionadas, quienes debieron ser evacuadas del sector en helicóptero.

Dos de los cuerpos lograron ser trasladados por el Servicio Médico Legal, mientras el tercer fallecido, pese a las labores de Carabineros, se mantiene en la Laguna del Inca.

Ante esto, la Delegación Presidencial Regional logró conseguir un robot con la Armada de Chile, el que trabajará en el lugar durante la jornada de este domingo, con el objetivo de recuperar el cuerpo del tercer fallecido en la fatal avalancha.

Además, una patrulla de buzos tácticos de la Armada de Chile también participará en el operativo, para analizar las condiciones del agua y su profundidad, y lograr determinar si es posible rescatar el cuerpo.

Un operativo que será contra reloj, ya que se espera que las condiciones climáticas cambien durante la tarde de este domingo, producto del sistema frontal que llegará a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule.

PURANOTICIA