Con fuertes lluvias y truenos, sistema frontal comienza a azotar a Valparaíso y Viña del Mar

Con intensas precipitaciones, fuertes truenos y relámpagos comenzó a sentirse el sistema frontal en la zona costera de la región de Valparaíso.

Pasadas las 10:30 horas de este martes 20 de octubre, la lluvia se hizo presente con fuerza en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, acompañada de ráfagas de viento que obligan a mantener la atención ante posibles situaciones de emergencia.

El fenómeno meteorológico marca el avance de un sistema frontal que afecta a la zona central del país y que contempla precipitaciones intensas en cortos períodos de tiempo, además de viento y tormentas eléctricas.

Las condiciones registradas durante la mañana representan un escenario que exige especial precaución por parte de peatones y conductores, considerando que las lluvias y el viento pueden generar dificultades para desplazarse y aumentar el riesgo de accidentes.

Entre las situaciones que suelen producirse durante jornadas de precipitaciones intensas se encuentran los accidentes de tránsito y la caída de árboles, especialmente cuando las condiciones del viento complican la estabilidad de las estructuras y la circulación.

Ante este escenario, resulta fundamental conducir con precaución, mantenerse atento a las condiciones del camino y evitar exponerse innecesariamente a situaciones de riesgo mientras se mantengan las condiciones meteorológicas adversas.

PURANOTICIA