Con fuerte despliegue policial inició segunda fase del desalojo en megatoma de San Antonio

Este martes 30 de junio comenzó la segunda fase del operativo de desalojo de los ocupantes de la megatoma de San Antonio, ubicada en el cerro Centinela, procedimiento para el cual se destinó un centenar de efectivos de Carabineros.

Bajada: Más de un centenar de carabineros participan en el operativo en el cerro Centinela, donde también se implementaron controles, drones de vigilancia y un amplio perímetro de seguridad.

Para ello, la zona cuenta con refuerzo policial desde la región Metropolitana, de manera de no afectar la cobertura de seguridad de la provincia. Además, se estableció un anillo de seguridad, puesto de mando en terreno y drones de vigilancia.

Previo al inicio de este operativo de desalojo, se realizaron controles de identidad, de antecedentes y de armas en las viviendas del polígono a intervenir.

A diferencia de lo que ocurrió durante el primer procedimiento –ejecutado por el Gobierno anterior– en éste ha existido un retiro voluntario, lo que se suma a recientes operativos policiales que desbarataron a peligrosos clanes que operaban en el plan de Cartagena y que también controlaban parte de la megatoma en San Antonio.

Además, en días previos, algunos ocupantes del cerro Centinela desarmaron sus viviendas para no estar ahí cuando comience el desalojo del terreno.

PURANOTICIA