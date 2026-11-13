Con cena, hotel y recorrido cultural: la invitación que emprendedores de Valparaíso le extendieron a Neme tras polémicos dichos

Una invitación para conocer Valparaíso desde otra perspectiva recibió el periodista y conductor de Mega, José Antonio Neme, luego de sus duros comentarios sobre las condiciones en que se encuentra la Ciudad Puerto. La propuesta surgió desde un grupo de organizaciones sociales y emprendedores locales, que decidieron responder a sus críticas con una experiencia turística y cultural por distintos rincones porteños.

La iniciativa considera una estadía de fin de semana con todos los gastos incluidos, durante la cual el comunicador podrá recorrer espacios gastronómicos, patrimoniales y artísticos. La convocatoria fue respaldada por establecimientos como La Caperucita y el Lobo, Liberty Bar, Casa Fran Hotel Boutique y la sala de conciertos Trotamundos Valparaíso, entre otros locales que se adhirieron en la misiva.

El ofrecimiento tiene como telón de fondo las declaraciones que Neme realizó en el matinal «Mucho Gusto», donde cuestionó abiertamente la limpieza y el estado de conservación de la ciudad. "Valparaíso no puede ser un urinario nacional. Discúlpenme que lo diga de esta manera, pero es así", manifestó en pantalla.

El animador también apuntó al comportamiento de quienes transitan por sus calles, afirmando que "somos sucios, somos cochinos", además de mencionar la acumulación de basura, los locales desocupados y el deterioro de inmuebles patrimoniales.

Frente a ese diagnóstico, los representantes de los establecimientos y organizaciones que suscribieron la invitación publicada en las redes sociales plantearon que, aunque reconocen las dificultades que atraviesa Valparaíso, consideran injusto que esos problemas terminen definiendo por completo la imagen de la ciudad.

"Sabemos que Valparaíso tiene problemas y que muchos de ellos merecen ser denunciados y discutidos. Pero también creemos que una ciudad no puede ser conocida únicamente por sus dificultades", expresaron en el mensaje público.

La agenda que prepararon contempla cenar en el restaurante La Caperucita y el Lobo, visitas al Museo Migrante de Valparaíso y al tradicional Liberty Bar, además de una experiencia musical en Trotamundos Valparaíso y un Concierto en el Mar. Para completar la estadía, ofrecieron alojamiento en Casa Fran Hotel Boutique Temático.

Los impulsores de esta convocatoria recalcaron que su intención no es que el periodista se retracte ni cuestionar su derecho a plantear críticas sobre la ciudad. Por el contrario, buscan que pueda conocer directamente las iniciativas que mantienen activos distintos sectores del puerto y que trabajan por poner en valor sus atractivos.

"No te pedimos que cambies de opinión, te invitamos a conocer Valparaíso", fue el mensaje con que cerraron la invitación dirigida al conductor de televisión.

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