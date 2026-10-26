Como la Torre de Pisa: histórico silo de San Felipe preocupa por peligrosa inclinación

Una imagen que parece sacada de una postal italiana, pero que tiene como escenario el Valle del Aconcagua. El histórico silo de Bellavista, en el sector rural de San Felipe, evidencia una pronunciada inclinación que ha encendido las alertas entre los vecinos, quienes temen que la estructura pueda terminar cediendo.

El deterioro quedó en evidencia en un registro audiovisual difundido durante las últimas horas, donde se observa cómo la construcción se encuentra visiblemente ladeada.

Su apariencia inevitablemente evoca a la famosa Torre de Pisa, en Italia, aunque en este caso la inclinación no constituye un atractivo turístico, sino un motivo de inquietud por las condiciones en que se encuentra el inmueble.

Más allá de su actual estado, el silo representa parte de la memoria agrícola de la comuna. Según consignan medios locales, la estructura se levantó a mediados del siglo XX y formó parte de la infraestructura utilizada durante la época de mayor actividad de las antiguas haciendas y fundos que impulsaron la producción agroindustrial en la zona.

Construido en hormigón armado, el recinto permaneció durante décadas como un elemento reconocible del paisaje rural de Bellavista, acompañando el desarrollo de una actividad productiva que convirtió a San Felipe en uno de los puntos agrícolas relevantes de la región de Valparaíso.

No obstante, por ahora, la evidente inclinación mantiene la atención puesta en el futuro de esta construcción histórica, cuyo estado plantea interrogantes tanto por la seguridad del entorno como por la conservación de un elemento representativo de la identidad rural de la comuna aconcagüina.

(Imagen: San Felipe Infórmate)

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