Comitiva parlamentaria-municipal pide a Ministra de Salud priorizar Hospital de La Ligua

El diputado Nelson Venegas, junto a los concejales de La Ligua y dirigentas del Cosoc del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota (SSVQ), se reunieron con la ministra de Salud, May Chomali, para abordar el proyecto del esperado Hospital de La Ligua, una iniciativa considerada clave para mejorar la atención de salud en la provincia de Petorca._

Tras la cita, el parlamentario señaló que “vinimos a una reunión con la Ministra de Salud para conversar precisamente los problemas y cómo mejoramos el tema del hospital de La Ligua que es una aspiración tremenda. Esto es fundamental porque no sólo va a solucionar los temas de esa comuna sino que también de Papudo, de Cabildo, de Petorca en general”.

Venegas agregó que “esto es algo urgente, esto se lo merece la gente que históricamente ha sido postergada (…) pusimos los temas sobre la mesa y estoy seguro que vamos a sacar muchas cosas de aquí hacia adelante”.

Durante la reunión se informó que el proyecto cuenta actualmente con financiamiento para su diseño de prefactibilidad, tarea que el SSVQ ha desarrollado durante los últimos dos años para definir, entre otros temas técnicos, la cartera de servicios y prestaciones, diagnóstico de demanda, área de influencia y producción.

Uno de los puntos abordados fue la definición que se debe tomar en este estudio de prefactibilidad respecto a construir el nuevo hospital en el mismo lugar donde se ubica el Hospitan San Agustin o evaluar una relocalización en otro espacio de la misma comuna de La Ligua, materia sobre la cual el diputado Venegas comprometió su apoyo en la gestión de búsquedas de alternativas de terrenos.

En tanto, el concejal Camilo Castillo sostuvo que “tenemos la responsabilidad social e institucional y de autoridades también de poder ser lo más transparente posible con este proceso (…) saber en qué etapa nos encontramos para poder colocar todos nuestros esfuerzos en avanzar”.

Finalmente, el concejal Mauricio Díaz, afirmó que“hoy día tuvimos información privilegiada acerca del estado de avance de un proyecto tan emblemático y necesario para nuestra provincia (…) con información muy necesaria para no jugar con las expectativas, pero también esperanzado en que este proyecto en lo pronto va a salir adelante”.

PURANOTICIA