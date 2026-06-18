Comisión de Vivienda de la Cámara visitará El Olivar para fiscalizar polémica orden de demoler viviendas de la reconstrucción

La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad realizar una visita inspectiva al sector El Olivar, en Viña del Mar, para conocer en terreno la situación que afecta a cerca de 350 familias damnificadas por el megaincendio y cuyos proyectos de reconstrucción fueron paralizados tras una resolución del Serviu de Valparaíso.

La diputada Ana María Gazmuri, integrante de la Comisión de Vivienda, valoró el acuerdo unánime para realizar la visita inspectiva y subrayó la necesidad de esclarecer los antecedentes que sustentan las demoliciones anunciadas.

“Desde la Comisión de Vivienda, de la cual soy integrante permanente, oficiamos a Contraloría. Todavía no tenemos la respuesta para conocer los detalles de estas demoliciones de El Olivar que, al parecer, según los antecedentes que manejamos, no tienen ningún sustento técnico”, afirmó.

Respecto de la visita programada para el próximo 24 de junio, señaló que “necesitamos que el resto de la Comisión se dé cuenta de qué es lo que realmente está pasando ahí”, destacando que la instancia contará con la participación del ministro Iván Poduje.

La parlamentaria enfatizó además que “aquí tenemos que ir a la fuente, a los documentos. Aquí hay querellas presentadas. Por lo tanto, para esta Comisión de Vivienda es fundamental que se aclare todo en relación a la situación vivida con El Olivar”.

Finalmente, sostuvo que “aquí lo que importa es la evidencia, aquella contenida en los informes técnicos y a eso estaremos atentos”, recalcando que las familias afectadas merecen respuestas claras y fundadas respecto del futuro de sus viviendas.

Asimismo, la comisión acordó oficiar al Serviu para que entregue los fundamentos técnicos que sustentan la decisión de demoler las viviendas, remitiendo los informes completos que respaldan dicha medida, especialmente todos los estudios del IDIEM relacionados con la resistencia al fuego y eventuales fallas estructurales.

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