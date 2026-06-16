Comienza la cuenta regresiva para retomar desalojo de la megatoma en San Antonio: 156 familias ya fueron notificadas del operativo

Un total de 156 familias que habitan el primer polígono de intervención de la megatoma de San Antonio fueron notificadas formalmente del desalojo que se ejecutará el próximo 30 de junio, dando de esta forma cumplimiento a la resolución judicial de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que ordena la restitución de los terrenos ocupados.

El proceso se llevó a cabo durante la jornada del lunes 15 de junio y marca el inicio de una serie de acciones previas a la ejecución del procedimiento en el cerro Centinela, considerado uno de los más complejos de los últimos años en la región.

El delegado presidencial regional, Manuel Millones, explicó que "el desalojo de la megatoma de San Antonio está planificado para el 30 de junio, pero también hay un compromiso con las comunidades de avisar y fue así como el día de ayer a 156 familias se les dio el aviso del primer polígono donde va a ocurrir este desalojo".

Junto a la entrega de las notificaciones, equipos sociales realizaron visitas a los hogares para identificar necesidades y atender requerimientos de los grupos prioritarios como adultos mayores, personas con discapacidad o niños.

Millones detalló además que "estamos trabajando de la mano con las municipalidades de San Antonio y Cartagena para que aquellas familias que no tengan alternativas de poder tener una solución transitoria de vivienda, puedan ocupar ya sea el albergue municipal o el albergue del Ministerio de Desarrollo Social, que va a estar disponible por 30 días". En este último, el compromiso del Gobierno está en la alimentación y en la cobertura adecuada para dar abrigo a quienes lleguen.

La autoridad recalcó que la medida obedece a una orden emanada por los tribunales de justicia, por lo que su ejecución resulta obligatoria para el Estado; ademas de adelantar que ha mantenido conversaciones con representantes de los distintos comités y organizaciones presentes en la toma, con el propósito de facilitar un proceso ordenado y evitar conflictos durante la ejecución del procedimiento.

En ese contexto, explicó que "en paralelo, he sostenido reuniones con diferentes comités de esta megatoma y también con la cooperativa, de modo tal de trabajar con ellos el tema del desalojo para que sea en forma pacífica y ordenada, y dar respuesta a aquellas personas que requieran un albergue transitorio".

Respecto a la solución definitiva para estas familias, Millones recalcó que esto se llevará a cabo "en la medida que se institucionalicen y busquen la respuesta a través de los subsidios que tiene el Ministerio de Vivienda. Ese es un tema que tenemos que trabajar con ellos y, por cierto, esa es una línea que tenía que hacerse cargo el Minvu".

Cabe hacer presente que las 156 familias notificadas corresponden al primer sector donde se ejecutará la restitución de terrenos en el cerro Centinela de San Antonio, mientras que el proceso continuará en los próximos días con nuevos polígonos de intervención contemplados en la planificación diseñada por las autoridades.

PURANOTICIA