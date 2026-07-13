Comercio minorista de Valparaíso anota alza de 6,7% en mayo, pero gremio llama a la cautela

Las ventas presenciales del comercio minorista de la región de Valparaíso registraron en mayo un crecimiento real anual de 6,7%, permitiendo que el acumulado de los primeros cinco meses del año volviera a terreno positivo, con un alza de 0,9%, según el índice elaborado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC).

En términos de locales equivalentes, las ventas de la región crecieron un 4,8% real anual durante mayo, aunque el acumulado entre enero y mayo aún registra una contracción de 0,7%.

“Este resultado responde principalmente al efecto del interferiado del 21 de mayo y a las campañas promocionales impulsadas por el comercio en los días previos al Cyber, favoreciendo especialmente categorías asociadas al cambio de temporada, como vestuario, calzado y artículos para el hogar”, señaló Marcela Pastenes, gerenta general de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP).

RECUPERACIÓN MODERADA

Si bien el resultado de mayo representa una señal positiva para el comercio regional, la CRCP advierte que aún no existen antecedentes para hablar de una recuperación sostenida del consumo.

"Las familias continúan priorizando sus gastos, planificando con mayor cuidado sus compras y concentrándolas en períodos de descuentos o en necesidades propias de la temporada", explicó Pastenes.

Este escenario también está condicionado por el mercado laboral regional. Actualmente, la región de Valparaíso registra una tasa de desempleo de 10,3%, la más alta del país, lo que continúa limitando la capacidad de consumo de los hogares.

"Mientras no exista una recuperación más sólida del empleo formal y de la actividad económica, es esperable que los consumidores mantengan una actitud prudente", afirmó.

CATEGORÍAS

Vestuario lideró el crecimiento en mayo, con un alza real anual de 19,3%, seguido por Línea Hogar (17,5%), Calzado (7,1%) y Muebles (3,3%). Por su parte, la Línea Tradicional de Supermercados registró un aumento de 3,6% en el quinto mes del año.

En contraste, Artefactos Eléctricos fue la única categoría que presentó una caída respecto de mayo de 2025, con una baja de 4,8%, reflejando que los hogares mantienen una actitud más cautelosa frente a decisiones de consumo de mayor valor.

Asimismo, el trimestre móvil marzo-mayo registró un crecimiento de 1,3%, rompiendo la tendencia negativa observada en los períodos anteriores.

Para la CRCP, el principal desafío será transformar estos resultados puntuales en una recuperación sostenida de la economía regional.

"La región de Valparaíso ha demostrado que tiene la capacidad de dinamizar su economía cuando confluyen condiciones favorables. El desafío es que ese dinamismo deje de depender de factores puntuales o de eventos promocionales y pase a sustentarse en una mayor generación de empleo formal, más inversión y una recuperación sostenida de la demanda interna", concluyó Pastenes.

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