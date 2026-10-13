Comercio de la región de Valparaíso pierde impulso: ventas minoristas crecieron apenas 0,6% durante agosto pasado

Las ventas presenciales del comercio minorista de la región de Valparaíso registraron un crecimiento de 0,6% real anual en agosto, desacelerándose frente al avance de 5,1% de julio, según el índice elaborado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC). Con este resultado, el sector acumuló un incremento real de 1,5% entre enero y agosto de 2026.

Desde la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP), su gerenta general, Marcela Pastenes, advirtió que "estas cifras muestran una pérdida de impulso y refuerzan la cautela que hemos planteado desde la CRCP: todavía no contamos con una recuperación sostenida del comercio regional”.

Un antecedente relevante es la evolución de las ventas en locales equivalentes, que compara los establecimientos presentes en ambos períodos. Este indicador registró una caída de 1% real anual en agosto y una contracción acumulada de 0,3% durante los primeros ocho meses del año.

“Esto significa que el leve crecimiento del indicador general convive con una disminución de las ventas en los establecimientos comparables. Por eso, debemos mirar más allá de la cifra positiva y atender las dificultades que sigue enfrentando el sector”, explicó Pastenes.

El trimestre móvil junio-agosto también evidenció una desaceleración, con un crecimiento real anual de 2,5%, por debajo del 4,5% registrado en mayo-julio, interrumpiendo la mejora de los períodos anteriores.

Por rubros, Vestuario registró un crecimiento de 10,1% real anual en agosto, seguido por Línea Hogar, con un avance de 7%, y Calzado, con un incremento de 6,4%, favorecido por una menor base de comparación. Muebles, en tanto, creció un 1%.

En contraste, Artefactos Eléctricos presentó una caída de 6,4% durante el mes y acumuló una contracción de 8,4% entre enero y agosto. La Línea Tradicional de Supermercados retrocedió un 2,3% en agosto, aunque mantuvo un crecimiento acumulado de 0,9%.

“Estamos frente a un desempeño desigual, que aún no permite hablar de un fortalecimiento general del consumo”, sostuvo la gerenta general de la CRCP.

EMPLEO

El gremio planteó que estos resultados deben analizarse junto con las dificultades del mercado laboral regional. Los últimos antecedentes de empleo analizados por la CRCP muestran una tasa de desempleo de 10,2%, más de 105 mil personas desocupadas y cinco trimestres móviles consecutivos con una desocupación igual o superior al 10%. Además, el comercio registró una disminución de 9,6% en el número de personas ocupadas en doce meses.

“Es una actividad fundamental para el empleo regional y el sustento de miles de hogares. La debilidad de las ventas y la pérdida de puestos de trabajo son señales que debemos abordar con medidas concretas”, afirmó Pastenes.

Para fortalecer el sector, la CRCP llamó a mejorar las condiciones para invertir, desarrollar proyectos y contratar, mediante la reducción de las trabas que retrasan la inversión, el fortalecimiento de la seguridad y mayores certezas para las empresas. También destacó la necesidad de impulsar la capacitación vinculada a las necesidades productivas y facilitar la incorporación de las mujeres al empleo formal.

Finalmente, Pastenes advirtió que "sin empleo no hay una recuperación sólida del consumo, y sin un comercio dinámico también se reducen las oportunidades de generar nuevos puestos de trabajo. Romper este círculo es fundamental para fortalecer nuestra economía regional”.

PURANOTICIA