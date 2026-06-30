Comerciantes de Viña del Mar reconocen que el desempleo se percibe a diario en el centro: "Se ve bastante gente buscando trabajo y no hay"

La región de Valparaíso registró una tasa de desocupación de 10,2% durante el trimestre marzo-mayo de 2026, cifra que representa un aumento de 1,3 puntos porcentuales en comparación con igual período del año anterior y que evidencia un escenario laboral más complejo, especialmente para las mujeres, cuya tasa de desempleo alcanzó el 11,3%, superando ampliamente el 9,4% de los hombres.

A raíz de estos antecedentes, Puranoticia.cl recorrió la calle Valparaíso, una de las principales arterias comerciales del centro de Viña del Mar, para conocer de primera fuente la percepción de locatarios y trabajadores respecto de la situación laboral que enfrenta la región y el incremento de personas que buscan empleo.

Así es como María Cristina, trabajadora del Emporio Café ubicado en la Galería Couve, señaló que la falta de oportunidades laborales es una realidad que observa a diario, ya que "se ve bastante gente buscando trabajo y no hay, no se puede dar trabajo", agregando que "no se ve una reactivación".

Asimismo, explicó que en el caso particular de su establecimiento comercial "funcionamos más a nivel familiar que teniendo gente a nuestro cargo", por lo que no existe margen para nuevas contrataciones. También sostuvo que "se ve cómo la gente está buscando trabajo, ya que vienen aquí mucho jóvenes a dejar currículums, pero no se puede porque no te está dando para dar trabajo", y añadió que "también tengo entendido que hay muchos despidos ahora".

Consultada acerca del impresionante aumento del desempleo femenino en la región, subrayó que "siempre se ha tenido un tema con eso del desempleo en las mujeres y aunque vaya pasando el tiempo y se vayan hablando muchas cosas, se sigue manteniendo igual y no se ve un cambio real, que uno lo palpe y lo sienta".

Una percepción similar entregó Benjamín, trabajador de la Joyería Perla de calle Quinta, quien comentó que "todos los días llega gente a dejar currículums o preguntando si estamos buscando gente", por lo que afirmó que "mucha gente llega preguntando".

A su juicio, este fenómeno refleja claramente el deterioro del mercado laboral, ya que "se nota que hay harto desempleo". No obstante, también observó que "hartos locales tienen folletos buscando gente", por lo que reconoció que "no sé qué pasa". Respecto de la situación de las mujeres desempleadas en la región, indicó que "sí, la verdad es que sí se ve harta mujer pidiendo trabajo, aunque también hombres", agregando que "hay harta gente buscando trabajo y preguntando, pero no sé por qué no encuentran".

Una visión distinta planteó Érica, quien se desempeña laboralmente en un kiosco ubicado en la calle Quinta de Viña del Mar, quien atribuyó parte del problema a factores relacionados con la disposición de algunas personas para incorporarse al mercado laboral. En ese contexto, explicó que "yo creo que principalmente el problema del chileno es la flojera porque acá en el sector se ofrece trabajo".

A ello agregó que "se les ha ofrecido trabajo y algunos dicen que mejor no, que hay que levantarse muy temprano o que se sale muy tarde". Por ello, sostuvo que "yo creo que también depende de eso, del ánimo de la gente para querer trabajar".

Sin embargo, al referirse específicamente al desempleo femenino, reconoció que las mujeres enfrentan dificultades adicionales, señalando que "yo creo que en el caso de las mujeres es más complejo porque uno tiene niños, a veces no tienen con quién dejarlos, no te dan permiso para ir a las reuniones, a una emergencia o cuando están enfermos". En esa línea, advirtió que "a veces los empleadores prefieren no contratar mujeres" y concluyó que "yo creo que el tema de la mujer va por ahí".

Las opiniones recogidas en Viña del Mar reflejan distintas miradas sobre el escenario laboral que atraviesa la región de Valparaíso. Mientras algunos comerciantes observan diariamente el aumento de personas en búsqueda de empleo y la falta de reactivación económica, otros apuntan a factores asociados a las condiciones laborales o familiares. Lo cierto es que las cifras del INE muestran un incremento de la desocupación en la región y un impacto particularmente significativo en las mujeres, situación que continúa generando preocupación entre quienes viven y trabajan en la zona.

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