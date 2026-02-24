Colisión múltiple en El Quisco involucra a ambulancia que trasladaba pacientes

Tres vehículos se vieron involucrados en un accidente de tránsito registrado en la intersección de avenida Isidoro Dubornais con Tralcamahuida, en la comuna de El Quisco, hecho que generó un amplio despliegue de equipos de emergencia.

De acuerdo con antecedentes preliminares, un vehículo de color blanco habría impactado a otro automóvil, el cual –producto de la colisión– terminó chocando a una ambulancia de salud municipal que se encontraba trasladando pacientes.

A raíz de la emergencia, fue necesario realizar maniobras de rescate en el lugar y coordinar el traslado de los pacientes a otra ambulancia que concurrió posteriormente, con el fin de continuar con su atención médica.

En tanto, los conductores de los vehículos involucrados fueron derivados a la Cuarta Comisaría de Carabineros para la realización de los exámenes de rigor, mientras se desarrollan las diligencias destinadas a esclarecer las causas y responsabilidades.

(Imagen: Rednoticiasvr)

PURANOTICIA