Colisión involucró a un camión y a cinco vehículos en el Camino Internacional en Viña del Mar

La Central de Comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín despachó a las máquinas 42, 21 y 52 a la emergencia que se registró la tarde de este martes.
Una colisión múltiple se registró la tarde de este martes en el Camino Internacional, en la comuna de Viña del Mar.
El siniestro vial involucró a un camión y a cinco automóviles en el paso inferior Glorias Navales, en dirección a Concón.
La Central de Comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín despachó a las máquinas 42, 21 y 52 al lugar del choque.
Cabe señalar que debido a la colisión y el trabajo de equipos de emergencia, se registró alta congestión vehicular.
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