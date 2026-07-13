Colisión entre tres vehículos provoca congestión en la ruta Las Palmas de Viña

Una colisión por alcance entre tres vehículos se registró la mañana de este lunes en la ruta Las Palmas, en la comuna de Viña del Mar, generando congestión vehicular en dirección a la localidad de Placilla de Peñuelas.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 4,9, en el sector Simón Bolívar.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor de uno de los móviles habría circulado a exceso de velocidad y sin mantener la distancia de seguridad, lo que habría provocado el impacto con los demás vehículos.

Producto de la emergencia, el tránsito se mantiene lento, con una importante congestión que se extiende desde el sector del puente Siete Hermanas.

Hasta el lugar concurrió personal de la concesionaria Ruta 68 a la Costa y voluntarios de Bomberos para atender la emergencia, mientras que Carabineros fue informado del hecho.

En tanto, el estado de salud de las personas involucradas permanecía en evaluación al cierre de esta publicación.

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