Colisión entre microbús y colectivo deja un lesionado en cerro Las Cañas de Valparaíso

Una persona lesionada dejó una colisión entre un microbús y un taxi colectivo registrada en el cerro Las Cañas de Valparaíso, emergencia que motivó el despacho de diversas unidades del Cuerpo de Bomberos de la ciudad.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el accidente ocurrió en la intersección de calle Alessandri con avenida Alemania, hasta donde fueron movilizadas las unidades 22, 31 y 152 para atender un procedimiento de rescate vehicular complejo.

La persona lesionada fue entregada a personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), que quedó a cargo de su traslado hasta la asistencia pública.

En tanto, según la información difundida respecto de la emergencia, los ocupantes del microbús involucrado se habrían dado a la fuga tras la colisión.

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