Colisión entre dos microbuses deja 19 personas lesionadas y provoca corte de tránsito en avenida Uno Norte de Viña del Mar

Un accidente de tránsito protagonizado por dos microbuses movilizó a equipos de emergencia durante la mañana de este viernes en Viña del Mar, luego de que ambos vehículos colisionaran en avenida Uno Norte, a la altura del sector de Los Limonares. De acuerdo con la información preliminar, el hecho dejó 19 personas lesionadas.

La emergencia se registró en el sector de Camino Troncal con avenida Uno Norte, donde concurrieron los equipos de respuesta para atender a los afectados y trabajar en el procedimiento.

A raíz del siniestro vial, Transporte Informa comunicó que el tránsito se encontraba temporalmente interrumpido en dirección a la costa, mientras que hacia el interior se mantenía una pista habilitada.

En una actualización entregada a las 08:38 horas, el organismo informó que continuaba el trabajo de los equipos de emergencia y que la circulación hacia la costa permanecía suspendida, situación que estaba generando congestión vehicular desde el sector de El Olivar.

Ante este escenario, se recomendó a los conductores preferir la ruta por Rotonda El Trébol, Vía Las Palmas, Troncal Sur y avenida Uno Norte para evitar el sector afectado por la emergencia.

(Imagen: Corporación Informativa de Emergencia 24/7)

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