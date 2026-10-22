Colegio Médico de Valparaíso atribuye mala evaluación de hospitales Fricke y Van Buren a "rotación elevada" en Servicios de Salud

A casi tres meses de que el Ministerio de Salud diera a conocer un ranking elaborado por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que evaluó a 62 hospitales de alta complejidad del país en áreas como sustentabilidad financiera, eficiencia operacional y calidad de la atención, los principales recintos de referencia de la región de Valparaíso continúan en el centro del debate. El Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar y el Hospital Carlos van Buren de Valparaíso se ubicaron entre los seis recintos peor evaluados de Chile, al ocupar el sexto y séptimo lugar, respectivamente, con un desempeño bajo o al límite del 63% de cumplimiento.

Ante este escenario, que abrió interrogantes sobre la infraestructura y la administración de los establecimientos, el presidente regional del Colegio Médico, Dr. Luis Ignacio de la Torre, abordó en entrevista con Puranoticia.cl los factores críticos que explicarían estos resultados.

El dirigente gremial explicó que, si bien las mediciones reflejan dificultades reales en el funcionamiento de los hospitales, los indicadores consideran variables complejas de gestionar. "Uno de los ítems que se evalúa es la eficiencia financiera y los indicadores tienen ahí que el hospital no gaste más del presupuesto que tiene asignado. Si el hospital tiene más deuda porque atendió más pacientes, por ejemplo, o porque realizó más cirugía y gastó más insumos, ese indicador se va a ver afectado", detalló el facultativo.

Asimismo, advirtió que centrarse exclusivamente en los resultados financieros puede dejar en segundo plano aspectos fundamentales de la atención asistencial. "Hay hospitales que están mejor en la escala, pero tienen más incumplimientos GES y tienen más listas de espera y hay otros que por tratar de resolver la lista de espera empeoran en estos indicadores".

Consultado sobre si los problemas responden a una administración deficiente en comparación con otros recintos del país, el presidente regional del Colegio Médico apuntó a la alta rotación de directivos en los servicios de salud Viña del Mar-Quillota y Valparaíso-San Antonio, situación que, a su juicio, dificulta la continuidad de la gestión. "Lo primero que tenemos que decir es que tanto el Servicio de Salud Viña-Quillota como el Valparaíso-San Antonio han tenido una rotación elevada de directivos y esos directivos son los que imprimen o tienen que imprimir un sello sobre toda la gestión de la red", señaló.

Asimismo, cuestionó la falta de equipos de trabajo consolidados para liderar los establecimientos y sostuvo que los directores deben contar con profesionales de confianza y experiencia en gestión hospitalaria. "O sea, el director normalmente llega a dirigir el hospital y a él le nombran un encargado de finanzas, le nombran un encargado de recursos humanos (...) Si tú nombras a un director de hospital autogestionado, él debiera venir con un equipo de trabajo, y equipo de trabajo que tenga experiencia liderando procesos en otros hospitales previamente", argumentó.

En esa línea, agregó que Chile necesita una escuela de gobierno en salud que permita profesionalizar y capacitar de manera permanente a los equipos directivos, siguiendo el ejemplo de otros países.

Frente a las diferencias de rendimiento dentro de un mismo servicio de salud —donde establecimientos como el Hospital Biprovincial Quillota Petorca exhiben mejores calificaciones pese a compartir jurisdicción con el Gustavo Fricke—, el doctor De la Torre señaló que la infraestructura y el uso coordinado de la red asistencial cumplen un papel relevante. Sin embargo, enfatizó que la evaluación también debe considerar los resultados de gestión y la capacidad de los recintos para responder oportunamente a las necesidades de la ciudadanía.

En cuanto a las solicitudes de renuncia impulsadas desde el ámbito legislativo, el dirigente valoró la fiscalización, aunque cuestionó que se traduzca directamente en peticiones de salida de los directivos. "La labor del diputado (Celis) es fiscalizar, la labor del diputado es legislar, por lo tanto no está muy bien que un diputado pida la renuncia de los directivos en el sentido que él debiera pedir transparencia a la información y debiera exigirle al director", sostuvo, instando a priorizar soluciones estructurales por sobre las salidas políticas.

Asimismo, el médico recalcó que el foco principal debe estar en los usuarios del sistema público y en las consecuencias que generan las demoras en la atención. En ese sentido, subrayó que los resultados del ranking deben analizarse considerando su impacto directo en la calidad y oportunidad de las prestaciones de salud. "Lo que realmente nos tiene que importar no es el partido que gobierna, no es el directivo que está de turno en el hospital, sino que son las personas que ahí se atienden. Y cuando estos indicadores dan cuenta de que la atención de salud no cumple con la oportunidad, o sea, hay tiempos de espera y no cumple con la calidad, o sea, si no hay una atención oportuna y de calidad, creo que eso es más importante que cualquier indicador", puntualizó.

Finalmente, el representante del Colegio Médico advirtió sobre las consecuencias que el bajo desempeño de estos establecimientos puede tener para toda la región, considerando el papel que cumplen en la red pública de salud. "Si los dos hospitales más grandes de nuestra región tienen estos malos resultados, lógicamente nuestra región se va a afectar, y por eso es tan importante que el gobernador y el delegado presidencial también se involucren, y yo ahí valoro la intención del delegado presidencial de decir, generemos una reunión de distintos actores para que estos malos resultados no se sigan reproduciendo en el futuro", concluyó.

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