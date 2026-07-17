Colapso de muro en Viña del Mar bloquea acceso a condominio y destruye un automóvil tras intensas lluvias

Las intensas lluvias registradas durante este viernes provocaron diversas emergencias en la comuna de Viña del Mar, en la región de Valparaíso. Uno de los episodios más complejos se produjo en el sector de Recreo, específicamente en calle Amunátegui, donde el muro de contención de un condominio colapsó por completo, bloqueando el acceso principal al recinto y aplastando un automóvil.

Si bien el desprendimiento ocurrió en medio del sistema frontal que afecta a gran parte del país, no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, la emergencia dejó a los residentes sin posibilidad de ingresar o salir del condominio y provocó daños totales al vehículo que se encontraba estacionado en el lugar.

El derrumbe se registró durante las primeras horas de la mañana, sorprendiendo a los habitantes del sector debido al fuerte estruendo que provocó la caída de la estructura.

Uno de los vecinos, identificado como Álvaro, relató los momentos posteriores al colapso:

“Como se reventaron los neumáticos, sonó como un galón de gas, como una explosión. Salimos a mirar y el muro se vino abajo”.

Por su parte, Sergio, propietario del automóvil que quedó completamente destruido, explicó que se enteró de la situación gracias a los avisos de la comunidad. A pesar de la pérdida material, aseguró sentirse tranquilo porque no hubo personas afectadas.

“Las cosas materiales se recuperan” y “afortunadamente lo tenemos asegurado (al automóvil)”.

La preocupación entre los residentes continúa aumentando. Además del acceso bloqueado al condominio, los vecinos advierten que el derrumbe debilitó la base de un poste del tendido eléctrico, el cual quedó con riesgo inminente de caer, generando un nuevo foco de peligro para quienes viven en el sector.

A ello se suma que la caída del muro ocurrió en las cercanías de un convento que funciona como hogar de acogida, cuyas integrantes ya fueron informadas de la emergencia.

Con el paso de las horas, los afectados manifestaron su molestia por la falta de respuesta de las autoridades, asegurando que, pese a haber informado oportunamente la situación, hasta el momento “no ha llegado nadie”.

Frente a este escenario, la comunidad del sector Recreo realizó un llamado urgente a las autoridades para que dispongan de maquinaria pesada que permita retirar los escombros, restablecer el acceso al condominio y mitigar el riesgo eléctrico, antes de que las condiciones climáticas agraven aún más la emergencia.

PURANOTICIA