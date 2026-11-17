El tradicional Barrio Poniente de Viña del Mar, comprendido entre las calles 1 y 8 Norte, atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia comercial. Durante este año, cerca de 30 establecimientos han quebrado en el sector, dejando a su paso locales vacíos y numerosos carteles de arriendo en una zona que históricamente se ha consolidado como uno de los principales polos turísticos y gastronómicos de la Ciudad Jardín.

A las dificultades viales y la contracción del consumo se suman el aumento de los costos de operación y nuevas exigencias municipales, entre ellas, el cobro por el uso de terrazas y requisitos adicionales para la obtención de patentes. Un escenario que no solo pone en riesgo la continuidad de los pequeños emprendimientos, sino que también repercute directamente en la generación de empleo en la comuna.

Para analizar las causas y dimensiones de esta problemática, el presidente de la Asociación Gastronómica y Cultural de Barrio Poniente, Javier Álvarez, abordó con Puranoticia.cl los factores que han profundizado la crisis comercial en el sector, la que, según cifras gremiales, responde a un fenómeno que se extiende a toda la comuna.

“En Barrio Poniente han quebrado 30 aproximadamente este año, pero la cifra más preocupante es que en Viña, según la Cámara de Comercio, este año han quebrado más de 500 comercios en Viña del Mar. Entonces, obviamente, eso da la explicación de por qué tenemos una de las cifras más altas de desempleo, estamos en una crisis”, señaló el dirigente.

Álvarez explicó que la disminución del turismo es una problemática que se arrastra desde hace varios años, pero que actualmente se ha visto agravada por las leyes laborales y las nuevas exigencias burocráticas a nivel municipal. Entre estas últimas, mencionó el cobro por el uso de terrazas y la solicitud de patentes de cabaret para desarrollar espectáculos como stand up y actividades infantiles.

“Hoy día hay locatarios que debido a estas nuevas exigencias ya decidieron poner en venta su derecho de llave, porque son mamás solteras, jóvenes que trabajan todo el día y no tienen tiempo para toda esta súper mega exigencia nueva que hay que juntar chorrocientos papeles, que no todos pueden, no tienen tiempo”, sostuvo el representante gremial.

Si bien reconoció avances en el trabajo coordinado con Carabineros y Seguridad Ciudadana, el presidente de la asociación advirtió que los emprendedores se enfrentan actualmente a importantes obstáculos administrativos que dificultan el funcionamiento de sus negocios. Frente a ello, el gremio solicita mayor flexibilidad y un aplazamiento de los plazos para que los locatarios puedan regularizar su situación.

“Hoy el tema por el que están bajando las persianas es por que (...) muchas exigencias no todas las pueden cumplir, no todos tienen el tiempo o las condiciones para poder cumplirlo y finalmente (...) el emprendedor deje de ser emprendedor y busque trabajo, no hay trabajo y donde como no hay trabajo hay gente que busca emprender y se encuentran con una muralla de burocracia finalmente que es casi imposible de cumplir”, enfatizó Álvarez.

La compleja situación también es percibida por quienes trabajan y viven en el sector. Andrés, garzón con amplia trayectoria en el Barrio Poniente y vecino de la zona, coincidió en que la crisis responde a diversos factores, entre ellos, la disminución del flujo de clientes y los problemas de inseguridad que afectan tanto a los establecimientos como a sus visitantes.

“Tanto para los clientes como para los trabajadores, el tema de la delincuencia es muy notoria (...) están los lanzas, las personas están en las mesas sentados, tranquilos, porque están como en un concepto de estar a salir, a comer, relajarse y disfrutar, y obviamente se preocupan un poco, pero por ese mismo concepto de la delincuencia, de repente pasan los lanzas y te roban directamente en la mesa, entonces quedas así como con las manos en el aire, así como no puedo ni siquiera salir a un local a disfrutar”, relató el trabajador.

Asimismo, el vecino y garzón identificó otra dinámica que incide en las cifras de cierres comerciales del barrio: la situación de algunos establecimientos cuyos propietarios o socios deciden cerrar un negocio para posteriormente reabrirlo bajo otro nombre, lo que también se refleja en los registros de quiebras.

“Muchos locales son de un solo dueño y cierran para siempre, pero muchos locales también son de varios socios que cierran el local y lo vuelven a abrir con otro nombre, entonces como que se van a la quiebra, claro, pero lo vuelven a abrir”, concluyó Andrés.

Frente a este escenario, los locatarios del Barrio Poniente y de otros sectores de Viña del Mar continúan buscando instancias de diálogo con el municipio. La principal demanda del gremio apunta a flexibilizar los plazos y las exigencias municipales, con el propósito de evitar nuevos cierres de emprendimientos familiares y frenar el deterioro de la actividad comercial y laboral en la comuna.

PURANOTICIA