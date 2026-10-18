Club Andino confirma identidades de dos de las víctimas fatales tras avalancha en Portillo

El Club Andino Pamir confirmó las identidades de dos de sus integrantes que murieron en la avalancha registrada en el sector de la Laguna del Inca, en la comuna de Los Andes, Región de Valparaíso.

Las víctimas fueron identificadas como Magdalena Acuña y Rodrigo Peña, quienes formaban parte del grupo de siete excursionistas que realizaba una actividad de montañismo en las inmediaciones del centro de esquí Portillo cuando fueron alcanzados por un deslizamiento de nieve.

A través de un mensaje de Instagram, la organización lamentó la pérdida de ambos miembros y destacó el vínculo que mantenían con el club. Desde la agrupación señalaron que los fallecidos “destacaron en nuestro club por su espíritu deportivo y compañerismo”.

La tragedia ocurrió durante la tarde del sábado 17 de octubre, cuando la avalancha arrastró a los excursionistas hacia las aguas de la Laguna del Inca. El balance confirmado por las autoridades es de tres personas fallecidas y cuatro lesionadas.

Los equipos de emergencia lograron rescatar a los sobrevivientes y recuperar dos cuerpos, mientras que el tercero permanece pendiente de extracción debido a las complejas condiciones del lugar y al riesgo que enfrentan los rescatistas.

En paralelo, la Fiscalía investiga las circunstancias del accidente. Entre los antecedentes conocidos está que el grupo habría recibido advertencias sobre los riesgos de continuar la excursión hacia el sector cordillerano.

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