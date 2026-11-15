Clima dificulta búsqueda de joven desaparecido en playa Caleta Abarca de Viña del Mar

Las condiciones meteorológicas y la escasa visibilidad bajo el agua se han convertido en los principales obstáculos para encontrar a un joven que permanece desaparecido desde el sábado en la playa Caleta Abarca de Viña del Mar. Durante este domingo, más de 80 personas participan en una segunda jornada de búsqueda que incluye embarcaciones, un helicóptero naval, drones y equipos de voluntarios, aunque hasta el momento las labores no han entregado resultados positivos.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la autoridad marítima, el joven habría ingresado al mar acompañado de una mujer, quien logró salir del agua. Desde entonces, se mantiene un amplio operativo para dar con su paradero.

El lugar donde ocurrió la desaparición no se encuentra habilitado para el baño y actualmente no dispone de salvavidas, debido a que la temporada estival comienza el próximo 15 de diciembre y la playa aún no cuenta con un concesionario encargado de este servicio.

El comandante Jacob Silva, capitán de Puerto de Valparaíso, informó que durante la jornada se utilizaron distintos recursos para ampliar el área de búsqueda, aunque las primeras labores aéreas no permitieron localizar al desaparecido.

Según detalló, ya voló el helicóptero naval este domingo, “lamentablemente sin resultados positivos”.

“Ahora estamos elevando drones de la Municipalidad de Valparaíso, como también del grupo de respuesta inmediata, además de una serie de elementos que se han ido adicionando que son voluntarios”, añadió.

VIENTO Y BAJA VISIBILIDAD DIFICULTAN EL OPERATIVO

La autoridad marítima explicó que las condiciones del mar han complicado las labores de los equipos desplegados, especialmente por la presencia de viento norte y la reducida visibilidad submarina.

En ese contexto, Silva recalcó que están desplegados “con todos nuestros recursos, todas nuestras lanchas operando pese a las malas condiciones meteorológicas que tenemos. Estamos con viento norte, lo cual dificulta las operaciones de búsqueda. Estamos con una visibilidad que no es más de 50 centímetros bajo el agua, lo cual también dificulta las operaciones de búsqueda”.

Pese a estas dificultades, los equipos mantienen las labores de rastreo con apoyo de recursos aéreos y marítimos, además de la colaboración de personal municipal y voluntarios.

Hasta el momento, no se ha informado sobre resultados positivos en la búsqueda del joven, mientras continúa el trabajo coordinado para intentar establecer su paradero.

PURANOTICIA