Cinco organizaciones de la V Región accederán a proyectos solares tras adjudicarse fondos del Ministerio de Energía

Cinco organizaciones de la región de Valparaíso comenzarán a materializar durante los próximos meses sus proyectos de generación fotovoltaica tras adjudicarse la séptima versión del Fondo de Acceso a la Energía (FAE) 2024-2025 del Ministerio de Energía.

El FAE busca beneficiar a instituciones con rol público mediante la implementación de soluciones energéticas que permitan mejorar o facilitar el acceso a la energía, a través del financiamiento de proyectos de pequeña escala basados en energías renovables.

En la región de Valparaíso fueron cinco las organizaciones favorecidas: el Cuerpo de Bomberos de La Calera, la Comunidad Indígena Cariman Pinto Guerra de Santo Domingo, el Club Deportivo Litoral de Maitencillo, el Club Deportivo Libertad de Guzmanes de Putaendo y la Junta de Vecinos Los Yuyos 76 de Quilpué, esta última prontamente tendrá su hito de firma.

El seremi de Energía, Celso Quezada visitó cuatro de estas instituciones para concretar la firma de los convenios de adjudicación que permitirán avanzar hacia la implementación de los proyectos solares durante el primer semestre de 2027.

Las entidades beneficiadas implementarán soluciones de energización a través de sistemas fotovoltaicos, con o sin almacenamiento en baterías, los que permitirán reducir costos de electricidad, contar con respaldo energético frente a interrupciones del suministro y avanzar en el uso de energías limpias.

Quezada destacó al respecto que “hoy estamos concretando un importante paso para que organizaciones de distintas comunas de la región accedan a soluciones energéticas sostenibles. Estos convenios permitirán que instituciones tan relevantes como cuerpos de bomberos, clubes deportivos y comunidades puedan implementar sistemas solares que no solo reducirán sus costos de electricidad, sino que también entregarán mayor seguridad y autonomía energética. Nos alegra ver cómo un anhelo largamente esperado por estas organizaciones comienza a transformarse en una realidad concreta para beneficio de sus comunidades”.

Los beneficiarios se mostraron entusiastas por concretar un nuevo avance en el desarrollo de los proyectos y valoraron el impacto que tendrán estas iniciativas en sus organizaciones.

El superintendente del Cuerpo de Bomberos de La Calera, Cristian Omar Fernández, señaló que “nos encontramos firmando un proyecto muy anhelado para nuestra institución, a través del Ministerio de Energía, que nos permitirá instalar paneles solares en nuestro cuartel. Esto también nos entregará un importante respaldo energético frente a eventuales emergencias o catástrofes que puedan afectar a la comuna. Estamos muy agradecidos por el apoyo y por concretar este tremendo logro para nuestra institución”.

Por su parte, el presidente del Club Deportivo Litoral de Maitencillo, Branco Núñez, comentó que “estamos muy felices por ser uno de los primeros clubes deportivos de la región en obtener este beneficio. Fue algo que esperamos durante varios años y hoy finalmente se concreta. Ahora esperamos avanzar en su ejecución y que este proyecto entregue grandes beneficios para nuestro club”.

En la comuna de Putaendo, el Club Deportivo Libertad de Guzmanes también concretó la firma de su convenio de adjudicación. Su presidente, Luis Flores, manifestó que “como club estamos muy contentos porque este proyecto será una gran ayuda tanto en lo económico como en lo sustentable. Valoramos que esta iniciativa ya cuente con la firma que permitirá avanzar a su concreción”.

El alcalde de Putaendo, Mauricio Quiroz, sostuvo que “esta es una actividad sencilla, pero muy significativa, porque ratifica el compromiso del Ministerio de Energía con el Club Deportivo Libertad. Este proyecto, que fue postulado con apoyo del municipio durante 2024, permitirá instalar paneles fotovoltaicos que disminuirán considerablemente los costos de operación del recinto deportivo. Estamos muy agradecidos de que este compromiso se haya cumplido y esperamos ver ejecutadas las obras durante el próximo año”.

Finalmente, el delegado presidencial provincial de San Felipe, Sebastián Caldera, subrayó que “estamos muy contentos porque este es un proyecto largamente esperado. Queremos destacar el trabajo del municipio, del Secpla y de quienes hicieron posible la formulación de esta iniciativa. Ver la felicidad de los dirigentes nos demuestra el impacto positivo que tendrá en sus instalaciones deportivas y en la comunidad. Esperamos que este sea el primero de muchos proyectos que contribuyan al desarrollo sustentable de la provincia y de la comuna de Putaendo”.

PURANOTICIA