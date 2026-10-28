Cinco estudiantes de la U. Santa María representarán a Chile en torneo latinoamericano de robótica en Colombia

Cinco estudiantes de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM) de las carreras de Ingeniería Civil Electrónica e Ingeniería Civil Informática representarán a Chile en la Latin American Robotics Competition (LARC), que se desarrollará del 4 al 6 de noviembre en Bogotá, Colombia.

El equipo competirá en la categoría Very Small Size Soccer (VSSS), modalidad de fútbol robótico en la que pequeños robots autónomos se enfrentan en una cancha, coordinando sus movimientos mediante sistemas computacionales capaces de interpretar el entorno y tomar decisiones durante el juego.

La delegación está integrada por Ignacio Godoy, Matías Mancilla y Anadril Hernández, de Ingeniería Civil Electrónica, junto a Sebastián y Benjamín Reyes, de Ingeniería Civil Informática, quienes son parte de la iniciativa estudiantil Sysmic Robotics, fundada en el 2012 y que en años anteriores ya ha participado de competencias internacionales como la Robocup.

Uno de los principales atributos de la iniciativa es que sus integrantes han desarrollado sus propios componentes y sistemas. “El hardware, el firmware y el software de los robots son de autoría del equipo, lo que nos permite adaptar la tecnología a los requerimientos de la competencia y adquirir experiencia práctica en áreas fundamentales de la ingeniería”, comentó Ignacio Godoy, capitán del equipo que va Colombia.

El funcionamiento de los robots combina información captada por una cámara con algoritmos que procesan los datos y determinan las acciones que deben ejecutar. A partir de esta información, el sistema estima variables como la posición y la velocidad de los robots, identifica la ubicación de la pelota y calcula cómo desplazarse para interceptarla, avanzar hacia ella o buscar una oportunidad de gol.

La participación en Bogotá se suma a la trayectoria internacional del equipo, que compitió en la RoboCup de Francia en 2023 y del año pasado en Brasil, instancia en la que alcanzó los cuartos de final con tecnología desarrollada íntegramente por sus integrantes.

Según comento Ignacio Godoy, “en esta nueva etapa, el desafío es consolidar el trabajo en la categoría VSSS, que nos permitirá medirnos con equipos de distintos países latinoamericanos, esperando obtener un podio en Colombia y, además, impulsar encuentros locales que permitan acercar esta disciplina a más equipos universitarios y promover el desarrollo de la robótica autónoma en Chile”.

Para concretar el viaje, el equipo cuenta con apoyo de la UTFSM a través de la Dirección de Relaciones Estudiantiles y los Departamento de Electrónica e Informática, que permitieron tanto la compra de pasajes como los ítems de alojamiento y alimentación.

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