Cifras de desempleo hunden a Valparaíso: desocupación femenina se dispara a 11,7% y tasa regional crece 1,4 puntos y llega a 9,9%

El desempleo continúa presionando al mercado laboral de la región de Valparaíso. La tasa de desocupación alcanzó un 9,9% durante el trimestre julio-septiembre de 2026, lo que representa un incremento de 1,4 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) que elabora y publica el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) este jueves 29 de octubre.

Sin embargo, uno de los datos que más preocupa en el informe es la situación de las mujeres, cuya tasa de desocupación llegó al 11,7%, superando en 3,3 puntos porcentuales la registrada entre los hombres, que alcanzó un 8,4%. Además, el desempleo femenino experimentó un alza de 1,8 puntos en doce meses, mientras que en el caso de los hombres el incremento fue de 0,9 puntos.

El deterioro de los indicadores también se refleja en el número de personas sin trabajo, que aumentó un 17,7% en comparación con el mismo trimestre de 2025. Esto ocurrió en un escenario en que la fuerza laboral regional creció un 1,6%, mientras que la cantidad de personas ocupadas apenas avanzó un 0,1%.

En cuanto a la participación en el mercado laboral, la tasa regional se situó en un 59,6%, con un aumento interanual de 0,3 puntos porcentuales. En contraste, la tasa de ocupación descendió 0,5 puntos, hasta llegar al 53,8%.

PERSISTE LA INFORMALIDAD

Pese al aumento general de la desocupación en la región de Valparaíso, algunos sectores económicos contribuyeron al crecimiento de la población ocupada. Entre ellos figuran los servicios administrativos y de apoyo, con un alza de 33,9%; las actividades profesionales, con un 22%; y las actividades de salud, con un 9,8%.

Por categoría ocupacional, el incremento se concentró principalmente en las personas que trabajan por cuenta propia, grupo que registró un aumento de 9,3% en doce meses, según da a conocer el INE en su nuevo reporte.

En materia de informalidad, la tasa de ocupación informal llegó al 28,9%, lo que representa una pequeña disminución de 0,4 puntos porcentuales respecto del año anterior. En tanto, las personas ocupadas en condiciones informales bajaron un 1,5%.

Otro indicador que refleja las dificultades del mercado laboral regional es la tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial, que alcanzó el 17,8%, con un aumento de 0,3 puntos porcentuales en doce meses. Este indicador llegó al 20,4% entre las mujeres y al 15,7% entre los hombres, con una brecha de género de 4,7 puntos porcentuales, según lo establece la Encuesta Nacional de Empleo.

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