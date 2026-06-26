Cierre de la Escuela San Ignacio en Valparaíso: las claves del traslado de alumnos, continuidad de los cupos y el futuro de trabajadores

El panorama educativo de Valparaíso enfrenta una de sus transformaciones más profundas. Tras el anuncio del término de las actividades de la centenaria Escuela San Ignacio de Loyola al finalizar el año escolar 2026, las miradas se han volcado hacia el proceso de transición que permitirá al Colegio Sagrado Corazón de Jesús (actualmente en el cerro Barón) trasladarse a dichas dependencias en avenida Pedro Montt, a contar de 2027.

En entrevista con Puranoticia Matinal, los principales actores detrás de esta planificación entregaron certezas frente a la lógica inquietud de la comunidad y los trabajadores.

Tomás Sanhueza, director ejecutivo de la Fundación Loyola (sostenedora jesuita del establecimiento), abordó el complejo escenario enfatizando que la salida de la Compañía de Jesús de Valparaíso hace más de seis años obligaba a buscar una administración local. “Un sostenedor tiene que estar cerca (...) a distancia, a control remoto no estaba siendo responsable”, reconoció Sanhueza, detallando que la fundación opera desde Santiago y que “los colegios viven, le pasan cosas en los colegios todos los días”.

Sanhueza reveló que la búsqueda de una solución se extendió durante tres años, con el objetivo de evitar que las familias quedaran sin una alternativa educativa. Según explicó, la primera opción siempre fue concretar un traspaso directo de la administración del establecimiento, pero esa posibilidad quedó descartada debido a las restricciones de la legislación vigente.

"Actualmente la legislación no nos permite hacer un traspaso de sostenedor (...) no se puede abrir un cambio de sostenedor porque la normativa no lo permite", complementó José Ignacio Latorre, exdelegado episcopal para la educación de la diócesis de Valparaíso. Ante este impedimento legal, el representante del obispado explicó que "se buscó que la mejor alternativa para dar una continuidad al proyecto San Ignacio, era que nosotros trasladáramos nuestro colegio que está ahí en el Cerro Barón", permitiendo así que la Fundación Oficio Diocesano de Educación Católica (Fodec) asuma el servicio educativo en el recinto.

CAPACIDAD COMPLETA

La preocupación de las familias respecto a los cupos fue un eje central de la conversación. Actualmente, el Colegio Sagrado Corazón cuenta con 231 alumnos, mientras que la Escuela San Ignacio alberga a unos 580. El temor al hacinamiento o la exclusión fue descartado por Latorre.

“En la modalidad que estamos trabajando en el proyecto del Sagrado Corazón que trabaja con dobles jornadas tiene cabida para la totalidad del alumnado”, explicó el representante del obispado, añadiendo que la infraestructura de la Compañía de Jesús —la cual será cedida bajo la modalidad de comodato— cuenta con espacio suficiente para albergar a cerca de ochocientos niños en total.

Respecto a la identidad del recinto, Latorre destacó un vínculo histórico entre ambas instituciones: “El primer nombre que esta escuela tuvo se llamaba Apostolado del Sagrado Corazón (…) de manera que también no estamos tan distantes de lo que fue el colegio en su origen”.

SITUACIÓN LABORAL

El sindicato de la Escuela San Ignacio ha manifestado su rechazo público y profunda consternación ante la pérdida de su fuente laboral histórica. Frente a ello, el director ejecutivo de la Fundación Loyola aclaró los plazos y el proceder legal del proceso de desvinculación: “Nosotros por ley dejamos el colegio el 28 de febrero del 2027 y se va a finiquitar a todo el personal del colegio, con lo que corresponde, con las leyes laborales y todo”. Sanhueza enfatizó el compromiso de mantener canales abiertos con el sindicato para reducir la incertidumbre y otorgar certezas.

Por su parte, desde la vereda de la recepción, Latorre aseguró que FODEC iniciará su período contractual formal el 1 de marzo de 2027 y que existe apertura para absorber parte del capital humano cesante. “Efectivamente tenemos la mejor voluntad de poder recontratar a aquellos docentes, asistentes de la educación, profesionales que hoy día cuenta el colegio San Ignacio”, sostuvo, aunque advirtió con prudencia que la concreción final “va a depender también de muchas variables (...) ¿Con qué número de alumnos vamos a quedar finalmente?”.

Pese a catalogar este proceso de transición como un “evento traumático”, ambas autoridades llamaron a la calma de las más de 800 familias involucradas. Destacaron que, a diferencia de otros cierres emblemáticos de la región de Valparaíso que han dejado a escolares sin alternativas, este acuerdo garantiza que el tradicional edificio de avenida Pedro Montt seguirá albergando las aulas y los valores de la educación católica local.

PURANOTICIA