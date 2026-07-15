Cierran accesos al estero Marga Marga y retiran barreras ad portas de precipitaciones

Con el fin de resguardar la seguridad del entorno del principal cauce de agua de la ciudad y de las personas, el Municipio de Viña del Mar inició el cierre de todos los ingresos del estero Marga Marga y el retiro de las barreras New Jersey del caudal.

La medida es parte de los resguardos que se están realizando dentro de la planificación preventiva ante el pronóstico de intensos sistemas frontales que afectarán a la región de Valparaíso y gran parte de nuestro país.

La alcaldesa Macarena Ripamonti informó que “estamos moviendo todas las barreras new jersey para colocarlas fuera del estero y generar contención en caso de que la alta carga hídrica, que viene no solamente desde Viña sino también de todo el interior, pueda ser soportada por la capacidad del estero”.

Asimismo, la jefa comunal señaló que “necesito contar con lo más importante, que es la ayuda de las personas. Vamos a tener una gran carga hídrica por varios días, y sobre todo vientos entre 70 y 80 kilómetros por hora y marejadas, entonces este espacio hidráulico se va a ver altamente presionado".

Por ello, recalcó que "si usted se estaciona en el estero, saque su auto; si no, no va a poder sacarlo después. Voy a cerrar el estero, porque no necesito que nadie entre”.

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