Ciclista fallece tras impactar contra barrera de contención en Valparaíso

Una jornada de ciclismo extremo terminó en tragedia este sábado en Valparaíso, luego de que un hombre falleciera tras sufrir un grave accidente mientras practicaba descenso en bicicleta por uno de los cerros de la ciudad.

El hecho se registró durante la tarde en el sector del cerro Cárcel, donde la víctima realizaba la actividad junto a un grupo de amigos cuando, por razones que están siendo investigadas, perdió el control de la bicicleta durante el trayecto.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el ciclista descendía por calle Carlos Lyon cuando impactó violentamente contra una barrera de contención ubicada en la intersección con calle Guale.

El mayor Hernán Díaz, comisario de servicio de la Prefectura de Carabineros de Valparaíso, informó que el accidente ocurrió "aproximadamente a las 15:30 horas, cuando un grupo de amigos practicaba descenso en bicicleta en calle Carlos Lyon, por lo cual uno de ellos, al descender, pierde el control e impacta con una barrera de contención New Jersey".

Producto de la fuerza del impacto, el deportista sufrió lesiones de extrema gravedad que provocaron su fallecimiento en el lugar. "Debido a la gravedad de sus lesiones, esta persona fallece en el lugar", señaló el oficial.

La víctima fue identificada como un hombre adulto de aproximadamente 30 años y de nacionalidad chilena.

Tras el accidente, Carabineros aisló el sector e inició las primeras diligencias para establecer la dinámica de lo ocurrido. En paralelo, personal especializado de la Sección de Investigación Policial (SIP) quedó a cargo de recopilar antecedentes y realizar las pericias correspondientes.

"La SIP está efectuando diligencias conforme a su especialidad y nos mantenemos en espera de Servicio Médico Legal", agregó Díaz.

Las investigaciones continuarán durante las próximas horas con el objetivo de determinar las circunstancias exactas que provocaron el fatal accidente en uno de los tradicionales sectores de descenso utilizados por ciclistas en Valparaíso.

PURANOTICIA