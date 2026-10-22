Choque contra barrera generó alta congestión en Camino Internacional de Viña del Mar

Un accidente de tránsito protagonizado por un vehículo menor que chocó contra una barrera de protección se registró en el sector de la rotonda Santa Julia, en Viña del Mar, generando complicaciones para el desplazamiento de los automovilistas.

El siniestro vial ocurrió en Camino Internacional, específicamente en el enlace hacia la rotonda Santa Julia. A raíz de la emergencia, se mantuvo restringido el tránsito por una de las pistas del enlace en dirección desde Concón hacia la rotonda.

La situación provocó alta congestión vehicular desde el enlace de Camino Lajarilla, por lo que se llamó a los conductores a considerar rutas alternativas para evitar mayores demoras en el desplazamiento hacia sus lugares de destino.

En ese contexto, Transporte Informa hizo un llamado a través de sus redes sociales a que "prefiera avenida Eduardo Frei como alternativa".

Hasta el momento, no se han entregado antecedentes sobre posibles personas lesionadas ni las circunstancias en que se produjo el choque.

PURANOTICIA