China presenta reparos contra sede del BBNJ en Valparaíso y acusa seis incumplimientos en alianza entre Chile y Bélgica

La disputa por albergar la secretaría del Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ) sumó un nuevo capítulo diplomático, luego de que el Gobierno de China cuestionara duramente la alianza entre Chile y Bélgica. Desde Beijing acusaron a la propuesta binacional de presentar al menos seis incumplimientos reglamentarios y operativos.

La ofensiva se produjo luego del anuncio realizado el pasado 6 de noviembre, cuando Santiago y Bruselas resolvieron unir sus candidaturas bajo una fórmula compartida. De acuerdo con el planteamiento, Valparaíso albergaría la sede administrativa de la secretaría, mientras que la capital belga concentraría el mecanismo de intercambio de información y las reuniones de los órganos subsidiarios.

Los cuestionamientos fueron expresados por la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, durante una conferencia de prensa realizada este jueves 12 de noviembre. En la instancia, la representante reprochó que ambos países acordaran unir sus postulaciones sin consultar previamente a las demás partes del tratado.

"La propuesta aborda materias que deben ser resueltas por la Conferencia de las Partes (COP) y, por lo tanto, no corresponde que sean definidas mediante un acuerdo bilateral", sostuvo Mao Ning, según consignó la cadena estatal CGTN.

En su argumentación, la representante de Beijing sostuvo que la iniciativa contraviene las disposiciones del propio acuerdo internacional y vulnera la justicia procesal, al reunir dos decisiones de distinta naturaleza —la ubicación de la sede y el mecanismo de intercambio de información— en un solo paquete, que posteriormente sería presentado ante los demás Estados.

"Las secretarías de tratados internacionales y sus mecanismos de intercambio de información suelen funcionar en un mismo lugar, por lo que mantenerlos separados entre dos continentes elevaría los costos y dificultaría su gestión", advirtió la portavoz, apuntando a las posibles dificultades de eficiencia y coordinación que implicaría el diseño propuesto por Chile y Bélgica.

A los reparos técnicos, China agregó cuestionamientos relacionados con el equilibrio geográfico y las condiciones de competencia entre los países participantes. Según Beijing, la alianza podría politizar el proceso y generar divisiones entre los Estados. En esa línea, también objetó que Bruselas, ciudad que ya alberga organismos como la OTAN y la Unión Europea, concentre ahora el nodo informativo de un tratado oceánico, mientras Asia continúa sin acoger grandes organismos internacionales.

"La propuesta se aparta del compromiso original de Chile, que había presentado su candidatura destacando su importancia para el Sur Global, ya que bajo el nuevo planteamiento Valparaíso albergaría la secretaría, pero no asumiría sus funciones sustantivas, quedando Bélgica a cargo del mecanismo de intercambio de información", sentenció Mao Ning.

En paralelo a las críticas contra la candidatura conjunta, la diplomacia china aprovechó la instancia para promover su propia postulación, que busca instalar la secretaría del tratado en la ciudad costera de Xiamen, ubicada en la provincia de Fujian, al sureste del país.

"La postulación china ha conseguido rápidamente el respaldo de la mayoría de los países que forman parte del tratado, y como fuimos uno de los primeros en firmar y somos su mayor contribuyente financiero, contamos con la voluntad y capacidad para proporcionar un sólido respaldo al funcionamiento de la secretaría", aseguró la vocera.

La decisión final sobre la ciudad que albergará el organismo quedará en manos de los Estados miembros durante la primera Conferencia de las Partes (COP), cuya realización está prevista para enero de 2027 en Nueva York.

PURANOTICIA