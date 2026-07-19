Chilquinta registra más de 1.400 puntos de interrupción en el suministro eléctrico: Son más de 100 mil los clientes sin luz en toda la región

Continúan las consecuencias en la región de Valparaíso durante la mañana de este domingo 19 de julio a raíz del sistema frontal que afectó a la zona centro norte del país, una de ellas son los extensos cortes en el suministro eléctrico que mantienen a miles de hogares sin energía, esto a más de 24 horas de que hayan cesado las lluvias en la región.

De acuerdo con la información entregada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), un total de 114.003 clientes permanecen sin suministro eléctrico en la región de Valparaíso, siendo la región con más clientes sin energía eléctrica en todo el país.

La comuna con la mayor cantidad de clientes afectados es Quilpué, con 19.057 interrupciones del servicio. Le siguen Viña del Mar, con 13.564; y luego Valparaíso, con 9.337 clientes sin electricidad.

Ante esta situación, la empresa Chilquinta decidió emitir un comunicado, donde aseguran que sus "equipos han trabajado de manera ininterrumpida para recuperar el suministro eléctrico de los clientes afectados por el sistema frontal. Al inicio de la jornada de ayer, la Región de Valparaíso registraba más de 218 mil clientes afectados, considerando a todas las empresas distribuidoras que operan en la zona. En el caso de Chilquinta, durante las últimas 24 horas se logró recuperar el suministro para cerca del 50% de los clientes inicialmente afectados, reflejando el avance sostenido de las labores de reposición".

Bajo este contexto, añaden en el escrito que "con la mejora de las condiciones meteorológicas, hemos intensificado las labores de reposición, priorizando los sectores con mayores daños y de recuperación más compleja. Para enfrentar esta contingencia, Chilquinta ha movilizado la totalidad de su capacidad operativa, alcanzando un nivel de respuesta equivalente a seis veces los recursos habituales. Asimismo, se están incorporando cuadrillas de apoyo provenientes de otras empresas distribuidoras del país para reforzar progresivamente las labores de recuperación en las comunas más afectadas".

La empresa sostiene que, debido a la magnitud de este sistema frontal, son más de 1.400 puntos de interrupción del suministro, principalmente por la caída masiva de árboles y ramas sobre la infraestructura eléctrica, debido a los intensos vientos y lluvias excepcionales.

En esta misma línea, aseguran que han "mantenido un monitoreo permanente de nuestros clientes electrodependientes, verificando su condición y el funcionamiento de sus equipos de respaldo".

Para finalizar, la emprsa Chilquinta en el escrito mantiene que "quienes permanecen sin suministro representan hoy nuestra mayor prioridad, y continuaremos trabajando de manera ininterrumpida hasta recuperar el servicio para cada uno de ellos, en el menor tiempo posible y siempre resguardando la seguridad de las personas".

PURANOTICIA