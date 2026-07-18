Chilquinta explica que vientos sobre los 80 km/h impidieron avanzar con mayor rapidez en la reposición del servicio eléctrico

Los intensos vientos registrados durante el sistema frontal que afecta a la región de Valparaíso no sólo provocaron extensos cortes de energía, sino que también dificultaron las labores para restablecer el suministro eléctrico, debido al riesgo que implicaba desplegar cuadrillas en medio de las condiciones meteorológicas más adversas.

Así lo explicó el gerente de Operaciones de Chilquinta, Luis Sepúlveda, quien en conversación con Puranoticia.cl sostuvo que las últimas 48 horas estuvieron marcadas por un escenario que impidió desarrollar los trabajos con normalidad.

"Las 48 horas previas fueron muy complejas, donde agotamos todos los recursos existentes que había en la región para enfrentar esta contingencia, pero las condiciones climáticas, como los vientos sobre 80 kilómetros por hora, hicieron muy difícil y riesgoso que nuestros equipos pudieran trabajar", indicó.

Asimismo, explicó que el temporal provocó la caída de árboles sobre la red eléctrica y que "muchas techumbres u otros objetos movidos por estas ráfagas de viento provocaron cortes", precisando que durante ese período "nuestros esfuerzos fueron concentrados principalmente en reducir las condiciones de riesgo, para evitar que las condiciones climáticas, más estos eventos de árboles o postes que se encuentran socavados, fueran un problema para la ciudadanía".

El ejecutivo indicó que la mejora climática registrada durante la mañana de este sábado permitió modificar el despliegue operativo de la empresa y acelerar la recuperación del servicio. En ese contexto, informó que "de los 188.000 clientes que hay en la región, 133.000 son de Chilquinta. Como se vio la evolución en la mañana, partimos con 150.000 clientes afectados y ya vamos en 133.000. Hoy las condiciones climáticas cambiaron, lo cual nos permite desplegarnos de una manera mucho más efectiva".

Respecto de las prioridades definidas para esta nueva etapa de los trabajos, Sepúlveda señaló que "estamos coordinados con autoridades regionales, con los alcaldes de cada una de las comunas de nuestra zona de concesión, priorizando la recuperación en puntos críticos que no solo sean importantes desde el punto de vista eléctrico, sino también del control de la emergencia más allá de la electricidad. Sabemos que hay condiciones de mucho riesgo en la región por este sistema frontal tan severo y estamos en coordinación para tener una recuperación lo más efectiva posible".

Con mejores condiciones meteorológicas en la región, las cuadrillas de la empresa continúan desplegadas para recuperar el suministro eléctrico en los sectores afectados, luego de dos jornadas en las que la intensidad del temporal obligó a privilegiar la seguridad de los equipos y de la comunidad antes que la ejecución de las reparaciones.

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