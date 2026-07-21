Chilquinta admite falencias en coordinación y advierte que los cortes de luz seguirán si no se aborda "el problema del arbolado urbano"

Los prolongados cortes de suministro eléctrico que ha dejado el sistema frontal en la región de Valparaíso mantienen a miles de clientes afectados y han generado cuestionamientos a la labor de las empresas distribuidoras.

En ese contexto, el subgerente de Asuntos Externos de Chilquinta, Alexis Palacios, defendió en conversación con Puranoticia.cl el despliegue realizado por la compañía, reconoció aspectos en los que deben mejorar y apuntó al manejo del arbolado urbano como uno de los principales factores que explican las interrupciones del servicio.

En primer término, el ejecutivo sostuvo que el problema de fondo tras este tipo de emergencias no radica únicamente en la red eléctrica, sino en el crecimiento descontrolado de la vegetación, señalando que "esto que está pasando ahora, lamentablemente va a volver a ocurrir si no tomamos conciencia de que efectivamente el problema del arbolado urbano es lo más importante que tenemos en la región. Lo advertimos tantas veces, lo señalamos, llevamos los pronósticos, nos presentamos a las reuniones de las delegaciones provinciales con documentos en mano respecto de lo que se avecinaba. Y esta situación, con el fenómeno de El Niño, se va a volver a repetir. Hay que atender al arbolado urbano".

Respecto del trabajo desplegado durante la emergencia, Palacios aseguró que "la billetera, en el buen sentido, está abierta. No hay problema de recursos para que podamos pagar y encontrar alguna persona, alguna cuadrilla o algún contratista que quiera trabajar, pero lamentablemente con la situación que en este instante está aquejando al país –me refiero a todo lo que está pasando en el norte y a lo que ya ha pasado en el sur– estamos imposibilitados de traer a alguna otra cuadrilla, no existe otra que nosotros podamos poner a disposición. Están todos los recursos desplegados y haciendo lo imposible para que el suministro quede repuesto hoy".

El representante de Chilquinta también defendió las acciones preventivas desarrolladas antes de la llegada del sistema frontal y manifestó que "hemos hecho una labor bien intensa respecto a la difusión. A lo mejor ahí puede haber una responsabilidad y no fui lo suficientemente claro respecto a eso. Puede que a lo mejor haya cometido un error, pero de verdad hemos enviado cartas, nos hemos reunido con la gente, yo dejo los pies en la calle todos los días, me he reunido a altas horas con los vecinos de todas partes. Parte de lo hecho fue hacer muchas pautas, tuvimos una charla meteorológica en la que invitamos a todos los municipios. No llegaron todos, lamentablemente".

En esa misma línea, realizó una autocrítica diciendo que "el primer mea culpa que yo puedo hacer es que todas las reuniones que yo he sostenido con los alcaldes, también con parlamentarios, a todos les transparenté esta situación: es imposible que la empresa eléctrica en este instante atienda todos los árboles porque después de la sequía hubo demasiado arbolado que creció descontroladamente y nosotros no tenemos la capacidad de llegar absolutamente a todos".

Asimismo, abordó las responsabilidades que corresponden a la distribuidora y reconoció que "nuestra responsabilidad es la responsabilidad del tendido eléctrico. Efectivamente, hay mucho requerimiento de todos los alcaldes. Y ahí tenemos que mejorar la coordinación con todo el mundo. Y, por favor, después de esto, bombardéenme los alcaldes a mí mismo porque tenemos que coordinarnos mejor".

Palacios también salió en defensa de los trabajadores que han participado en las labores de reposición del servicio y señaló que "no quiero ser lastimero, pero recordarles que detrás de esta empresa hay humanos, hay trabajadores que están siendo criticados y ellos están de sol a sol trabajando en esos lugares y poniendo en riesgo sus vidas. Y los dos primeros días, con esos vientos huracanados, la verdad es que se pudo avanzar poco porque las condiciones eran muy difíciles. Por lo tanto, la mayoría del trabajo se ha concentrado en estos días donde hay buen tiempo. Y de verdad que están haciendo lo imposible para que las personas puedan recuperar su suministro".

Cabe hacer presente que Chilquinta actualmente mantiene desplegadas cerca de 200 cuadrillas de distinta especialidad en terreno, las que trabajan simultáneamente en distintos puntos de la región de Valparaíso, por lo que muchas veces su presencia no es visible para todos los sectores afectados, según indicó el subgerente.

Por último, el ejecutivo de la empresa aseguró que "el mayor gasto que se hace en la empresa no es de cable, es de manejo de vegetación. El plan que tenemos lo hemos presentado en todas las delegaciones, hicimos reuniones con todos los municipios. Insisto, no estoy culpando a nadie, es solo para que sepas que lo que estoy diciendo es verdad. Y lo hemos repartido todo el mundo".

PURANOTICIA